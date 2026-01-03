Aaj Ka Ank Jyotish 3 January 2026: इन मूलांक वालों को मिलेगी बड़ी पहचान, पढ़ें अंक राशिफल

Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:15 AM (IST)

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 3 जनवरी के दिन कुछ मूलांक के लोग भावनात्मक भारीपन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2026) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28)

  • आज नेतृत्व काम से ज्यादा आपकी बातों से दिखेगा। ऑफिस में आइडिया साझा करना और लोगों को प्रेरित करना ज्यादा असरदार रहेगा।
  • पैसों के मामले में जोश में आकर जल्दी फैसला न लें।
  • रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी।
  • भावनात्मक रूप से आप खुद को हल्का और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, जब अपनी बात दबाने के बजाय कहेंगे।
  • आज का सबक है, सही शब्द कभी-कभी काम से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं।

जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29)

  • यह दिन आपको भावनात्मक भारीपन से बाहर निकलने में मदद करेगा। काम में नरमी और साफ संवाद से सहयोग बढ़ेगा।
  • पैसों के मामलों में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखें।
  • रिश्तों में हल्की-फुल्की और सकारात्मक बातचीत सुकून देगी।
  • अगर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो मूड बिगड़ सकता है।
  • आज सीख मिलती है कि बोलने से पहले थोड़ा रुकना और ध्यान से सुनना रिश्तों में संतुलन लाता है।

जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30)

  • दिनांक संख्या 3 सक्रिय होने से आज का दिन आपके लिए स्वाभाविक रूप से मजबूत है। काम में बातचीत, क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन अच्छे से आगे बढ़ेंगे।
  • पैसों में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास या फालतू खर्च से बचें।
  • रिश्तों में हंसी और सच्ची बातचीत जुड़ाव बढ़ाएगी।
  • भावनात्मक खुशी तब बढ़ेगी, जब आप वर्तमान में रहेंगे।
  • आज संदेश साफ है, जोश को सही दिशा मिले तो संतुष्टि भी मिलेगी।

Note - यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com।