Aaj Ka Ank Jyotish 29 December 2025: मूलांक 9 की लाइफ में आएंगे खास बदलाव, खुलेंगे सफलता के मार्ग, पढ़ें खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, 11 और 5 का मेल थोड़ा असहज लग सकता है। गहरी भावनाएं और अचानक बदलाव एक साथ सामने आते हैं। आज का मुख्य सबक है। जमीन से जुड़े रहना, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि जागरूकता आपको स्पष्टता देगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज मानसिक सक्रियता और भावनात्मक जागरूकता बढ़ेगी। काम में अंतर्ज्ञान मदद करेगा, लेकिन ज्यादा सोचने से बचें। पैसों से जुड़े फैसले भ्रम की स्थिति में टाल दें।

रिश्तों में साफ बातचीत से स्पष्टता आएगी। ध्यान या डायरी लिखना संतुलन देगा। शोर और डिजिटल दूरी आपको अंदर से शांत करेगी।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: इंडिगो

संकल्प: मैं जमीन से जुड़े रहते हुए अपने इन्टूशन पर भरोसा करता हूं। जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज जिम्मेदारियों में अचानक बदलाव आ सकते हैं। काम में फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नेतृत्व क्षमता को और प्रभावी बनाएगा। पैसों में भावनात्मक प्रतिक्रिया या जोखिम से बचें।

रिश्तों में भावनाओं में क्लैरिटी आपसी भरोसा बढ़ाएगी। तनाव को दबाने की बजाय सही तरीके से बाहर निकालें। दिन की शुरुआत में प्राथमिकताएं तय करना मददगार रहेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: स्लेट ग्रे

संकल्प: मैं बदलाव को मजबूती और स्पष्टता के साथ संभालता हूं। जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज भावनाएं गहरी हो सकती हैं। काम में ध्यान भटक सकता है, इसलिए प्राथमिकता पर टिके रहें। पैसों में भावनात्मक उदारता से बचें। रिश्तों में करुणा जरूरी है, लेकिन सीमाएं भी उतनी ही जरूरी रहेंगी। उम्मीदों को छोड़कर बदलाव के साथ बहें। शांत आत्मचिंतन या रचनात्मक काम भावनात्मक स्पष्टता देगा।