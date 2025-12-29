Aaj Ka Ank Jyotish 29 December 2025: ये मूलांक वाले सेहत का रखें खास ध्यान, रिश्तों में आएगा खुलापन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का यूनिवर्सल डे नंबर 5 है, जो बदलाव, गति, अनिश्चितता और मानसिक चंचलता का संकेत देता है। अंक राशिफल के अनुसार, आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें और कामकाज में कई मौके मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

29 दिसंबर आपकी स्थिरता की जरूरत के मुकाबले थोड़ा अस्थिर लग सकता है। अचानक बदलाव दिनचर्या बिगाड़ सकते हैं। काम में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी रहेगा। जिद तनाव बढ़ा सकती है।

आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें। रिश्तों में नियंत्रण की बजाय भावनात्मक खुलापन जरूरी होगा। बदलाव को स्वीकार करने से मन हल्का रहेगा। एक लचीली योजना आपको संतुलन में रखेगी।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: टील

संकल्प: मैं बदलाव के बीच भी स्थिर बना रहता हूं। जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन आपके लिए काफी सक्रिय है, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता उलझन ला सकती है। कामकाज में कई मौके और बातचीत सामने आ सकती है। प्राथमिकता तय करना जरूरी होगा।

पैसों में जल्दबाजी न करें। रिश्तों में आजादी के साथ भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। गहरी सांस लेना या हल्की शारीरिक गतिविधि अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित करेगी।