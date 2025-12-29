Aaj Ka Ank Jyotish 29 December 2025: ये मूलांक वाले सेहत का रखें खास ध्यान, रिश्तों में आएगा खुलापन
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का यूनिवर्सल डे नंबर 5 है, जो बदलाव, गति, अनिश्चितता और मानसिक चंचलता का संकेत देता है। अंक राशिफल के अनुसार, आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें और कामकाज में कई मौके मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
29 दिसंबर आपकी स्थिरता की जरूरत के मुकाबले थोड़ा अस्थिर लग सकता है। अचानक बदलाव दिनचर्या बिगाड़ सकते हैं। काम में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी रहेगा। जिद तनाव बढ़ा सकती है।
आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें। रिश्तों में नियंत्रण की बजाय भावनात्मक खुलापन जरूरी होगा। बदलाव को स्वीकार करने से मन हल्का रहेगा। एक लचीली योजना आपको संतुलन में रखेगी।
- शुभ अंक: 4
- शुभ रंग: टील
- संकल्प: मैं बदलाव के बीच भी स्थिर बना रहता हूं।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
यह दिन आपके लिए काफी सक्रिय है, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता उलझन ला सकती है। कामकाज में कई मौके और बातचीत सामने आ सकती है। प्राथमिकता तय करना जरूरी होगा।
पैसों में जल्दबाजी न करें। रिश्तों में आजादी के साथ भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। गहरी सांस लेना या हल्की शारीरिक गतिविधि अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित करेगी।
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: स्काई ब्लू
- संकल्प: मैं स्वतंत्र रहते हुए भावनात्मक रूप से जागरूक हूं।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज भावनात्मक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार या रिश्तों से जुड़े मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है। काम में अचानक बदलाव धैर्य मांगेंगे।
अपनों से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। रिश्तों में सलाह देने से ज्यादा सुनना जरूरी रहेगा। दूसरों का तनाव खुद पर न लें। हल्की भावनात्मक सीमाएं आपको थकने से बचाएंगी।
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: सॉफ्ट पीच
- संकल्प: मैं बिना बोझ लिए देखभाल करता हूं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
