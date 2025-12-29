Aaj Ka Ank Jyotish 29 December 2025: मूलांक 1 वाले कामकाज में जल्दबाजी से बचें, क्या आपका अंक है इसमें शामिल?
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 29 दिसंबर का दिन डे नंबर 11/2 (2 + 9 = 11) से जुड़ा है। यह एक मास्टर नंबर है, जो तीव्र अंतर्ज्ञान, भावनात्मक संवेदनशीलता, अंदरूनी जागरूकता और रिश्तों से जुड़ी समझ को दर्शाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज धैर्य और नेतृत्व की परीक्षा हो सकती है। चीजें आपकी योजना के मुताबिक न चलें तो चिड़चिड़ापन आ सकता है। कामकाज में जल्दबाजी या दबाव बनाने से बचें। फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर नतीजे देगी।
पैसों के मामले में तुरंत कोई वादा न करें। रिश्तों में सामने वाले की भावनात्मक संवेदनशीलता को समझना जरूरी रहेगा। भावनात्मक रूप से धीरे चलें और पहले समझें, फिर कदम उठाएं।
- शुभ अंक: 1
- शुभ रंग: वाइन रेड
- संकल्प: मैं शांति और जागरूकता के साथ नेतृत्व करता हूं।
जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)
यह दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से गहरा है। भावनाएं जल्दी बदल सकती हैं, लेकिन अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा। कामकाज में भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ने से बचें। साफ संवाद जरूरी रहेगा।
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भावनाओं में आकर खर्च न करें। रिश्तों में ईमानदार बातचीत से गलतफहमियां सुलझ सकती हैं। खुद को जमीन से जोड़े रखना आपकी ऊर्जा की रक्षा करेगा।
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: पर्ल व्हाइट
- संकल्प: मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूं और संतुलन बनाए रखता हूं।
जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)
दिन मानसिक रूप से तेज लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा बिखरा हुआ रह सकता है। काम में एक साथ कई चीजें आ सकती हैं। फोकस बनाए रखना जरूरी होगा।
पैसों में अचानक खर्च से बचें। रिश्तों में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, नहीं तो गलतफहमी बन सकती है। लिखना या रचनात्मक काम बेचैनी को बाहर निकालने में मदद करेगा।
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: हल्का पीला
- संकल्प: मैं साफ और शांत तरीके से अपनी बात रखता हूं।
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
