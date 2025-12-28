Aaj Ka Ank Jyotish 28 December 2025: नए साल से पहले इस मूलांक की मेहनत होगी सफल, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 1 और अंक 4 आपस में अनुकूल नहीं माने जाते, इसलिए आज अंदरूनी तनाव महसूस हो सकता है। एक तरफ नया शुरू करने की चाह होगी, तो दूसरी ओर देरी, नियम और भारी जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए शक्तिशाली लेकिन मेहनत वाला है। यूनिवर्सल डे आपकी प्रकृति के अनुकूल है, लेकिन डे नंबर 1 थोड़ा प्रेशर दे सकता है। काम में नई जिम्मेदारियां या नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है।

आर्थिक रूप से योजना, कागजी काम और स्थिरता के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में ज्यादा सख्ती या नियंत्रण से बचें। क्रिएशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: गहरा हरा

संकल्प: मैं आत्मविश्वास के साथ मजबूत नींव बनाता/बनाती हूं। जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज की ऊर्जा आपकी खुली आदत को थोड़ा रोक सकती है। काम में नियम और समयसीमा परेशान कर सकती है, लेकिन अनुशासन जरूरी है। आर्थिक रूप से जल्दबाजी या जोखिम से बचें। रिश्तों में रोमांच से ज्यादा जिम्मेदारी अहम रहेगी। सीमाओं को स्वीकार करें। ये अस्थायी हैं।