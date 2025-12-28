Aaj Ka Ank Jyotish 28 December 2025: नए साल से पहले इस मूलांक की मेहनत होगी सफल, पढ़ें अंक राशिफल

Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 28 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज डे नंबर 1 है। मन के अंदर कुछ नया शुरू करने की इच्छा होगी, लेकिन बाहरी हालात धीमे, नियमों से भरे या ज् ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 28 December 2025: किस मूलांक को मिलेगा लाभ 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 1 और अंक 4 आपस में अनुकूल नहीं माने जाते, इसलिए आज अंदरूनी तनाव महसूस हो सकता है। एक तरफ नया शुरू करने की चाह होगी, तो दूसरी ओर देरी, नियम और भारी जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4


आज का दिन आपके लिए शक्तिशाली लेकिन मेहनत वाला है। यूनिवर्सल डे आपकी प्रकृति के अनुकूल है, लेकिन डे नंबर 1 थोड़ा प्रेशर दे सकता है। काम में नई जिम्मेदारियां या नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है।
आर्थिक रूप से योजना, कागजी काम और स्थिरता के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में ज्यादा सख्ती या नियंत्रण से बचें। क्रिएशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है।

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: गहरा हरा
  • संकल्प: मैं आत्मविश्वास के साथ मजबूत नींव बनाता/बनाती हूं।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


आज की ऊर्जा आपकी खुली आदत को थोड़ा रोक सकती है। काम में नियम और समयसीमा परेशान कर सकती है, लेकिन अनुशासन जरूरी है। आर्थिक रूप से जल्दबाजी या जोखिम से बचें। रिश्तों में रोमांच से ज्यादा जिम्मेदारी अहम रहेगी। सीमाओं को स्वीकार करें। ये अस्थायी हैं।

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: स्टील ग्रे
  • संकल्प: मैं जिम्मेदारी को शांत मन से स्वीकार करता/करती हूं।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


आज कर्तव्य, जिम्मेदारी और सुरक्षा पर ध्यान रहेगा। परिवार या काम से जुड़े दायित्व बढ़ सकते हैं। काम पर आपकी विश्वसनीयता सराही जाएगी। घर या जिम्मेदारियों से जुड़े खर्च हो सकते हैं। योजना जरूरी है। रिश्तों में आज शब्दों से ज्यादा कर्म बोलेंगे। दूसरों का ध्यान रखते हुए अपनी सीमाएं न भूलें।

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: बेज
  • संकल्प: मैं संतुलन और गरिमा के साथ जिम्मेदारियां निभाता/निभाती हूं।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।