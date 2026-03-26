26 मार्च का अंक राशिफल: इन मूलांक वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पढ़ें अपना अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 26 मार्च का दिन मूलांक 8 (2+6=8) की ऊर्जा से जुड़ा है। अंक ज्योतिष में यह अंक शक्ति, अधिकार, अनुशासन और आर्थिक मजबूती का प्रतीक माना जाता है। मूलांक 8 की ऊर्जा हमें अपनी जिम्मेदारियां उठाने, समझदारी से फैसले लेने और जीवन में स्थिरता बनाने के लिए प्रेरित करती है।

यह अंक हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम का फल हमें जरूर मिलता है। वहीं आज का भाग्यांक 3 (2+6+3+2+0+2+6=21 — 3) बन रहा है, जो नई सोच, मेल-जोल और उत्साह को दर्शाता है। जहां मूलांक 8 हमें गंभीर बनाता है, वहीं भाग्यांक 3 हमें खुश रहने और अपनी बातों को खुलकर कहने की सीख देता है। ऐसे में चलिए अंक ज्योतिषाचार्य भानुप्रिया से जानते हैं मूलांक 1 से 9 के जातकों का अंक (Numerology Horoscope Today) ज्योतिष राशिफल।

मूलांक 1 (1, 0, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) काम-काज: आज का दिन जिम्मेदारी के साथ संचालन करने का है। मूलांक 8 की मजबूत ऊर्जा आपके फैसलों को ताकत देगी, लेकिन इसके साथ ही आपको जवाबदेही भी निभानी होगी। भाग्यांक 3 आपको अपने विचारों को साफ तौर पर कहने और अपनी बातों से दूसरों को प्रेरित करने में मदद करेगा।

सेहत: काम के दबाव और आराम के बीच तालमेल बनाए रखना आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है।

रिश्ते: आपका आत्मविश्वास आज सबको प्रभावित करेगा, बस ध्यान रखें कि बातचीत में मिठास बनी रहे और आप दूसरों पर हावी न हों।

बचाव: बहुत ज्यादा सख्त या अड़ियल होने से बचें।

आध्यात्मिक टिप: सच्चा संचालन वह है जो जिम्मेदारी पर टिका हो, न कि दूसरों को दबाने पर।

पैसों के मामले में आने वाला समय कैसा रहेगा? फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल देखें। मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) काम-काज: आज का दिन थोड़ा गंभीर लग सकता है क्योंकि मूलांक 8 आपसे अनुशासन और मेहनत की मांग करेगा। हालांकि, भाग्यांक 3 आपको अपने विचारों को भरोसे के साथ रखने में मदद करेगा। यह अपनी बात कहने और कामकाज में अपना योगदान देने का अच्छा समय है।

सेहत: मन का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। खुद को शांत रखने वाले कामों में समय बिताएं।

रिश्ते: बातचीत आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भावनाओं को खुलकर बताने से रिश्तों में सुधार आएगा।

बचाव: अपनी काबिलियत पर शक न करें और चुप रहने के बजाय अपनी बात कहें।

आध्यात्मिक टिप: आपकी कोमलता तब ताकत बन जाती है जब आप उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ जाहिर करते हैं।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) काम-काज: आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्यांक 3 आपकी अपनी ऊर्जा के साथ मिल रहा है, जिससे आपकी नई सोच और बातचीत की कला और निखरेगी। मूलांक 8 यह पक्का करेगा कि आपके विचार केवल कागजों पर न रहें, बल्कि वे हकीकत में भी बदलें।

सेहत: खुश रहने और अपनी पसंद के रचनात्मक कामों में जुड़ने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी।

रिश्ते: आपका प्यारा स्वभाव और बातें अपनों के साथ आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएंगी।

बचाव: अपनी ऊर्जा को एक साथ बहुत सारी चीजों में न बिखेरें।

आध्यात्मिक टिप: नई सोच तब और भी ताकतवर हो जाती है जब उसे अनुशासन का साथ मिलता है।

सेहत को लेकर ग्रह क्या कहते हैं? फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य देखें। मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) काम-काज: आज का दिन आपके अनुशासित स्वभाव को और मजबूती देगा। मूलांक 8 की मदद से आप अपने कामों को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। भाग्यांक 3 आपके काम करने के तरीकों में थोड़ी नरमी और दूसरों से बातचीत करने की शक्ति जोड़ेगा।

सेहत: अपनी तय दिनचर्या का पालन करने से आपका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।

रिश्ते: किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए अपनी बातें अपनों से खुलकर कहें।

बचाव: बहुत ज्यादा जिद्दी होने या नए विचारों को ठुकराने से बचें।

आध्यात्मिक टिप: मजबूती तब और बढ़ती है जब आप समय के साथ खुद को ढालना सीख लेते हैं।

करियर को लेकर आगे क्या संकेत हैं? अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड करियर कुंडली देखें। मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) काम-काज: आज आपको दिन थोड़ा बंधा हुआ लग सकता है क्योंकि मूलांक 8 आपसे बहुत ज्यादा ध्यान और अनुशासन मांगेगा। फिर भी, भाग्यांक 3 की मदद से आप अपनी बातों को असरदार तरीके से कह पाएंगे और कामकाज में अपनी अच्छाई दिखा पाएंगे।

सेहत: भागदौड़ और आराम के बीच सही संतुलन बनाना आज आपके लिए जरूरी है।

रिश्ते: अपनों से खुलकर बात करने से बहुत सी चीजें सुलझ सकती हैं।

बचाव: बिना सोचे-समझे काम न करें और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें।

आध्यात्मिक टिप: आजादी का असली आनंद तब मिलता है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से स्वीकार करते हैं।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) काम-काज: आज आपको अपनी जिम्मेदारियों और नए विचारों के बीच तालमेल बिठाना होगा। मूलांक 8 आपको अपने कर्तव्यों की याद दिलाएगा, वहीं भाग्यांक 3 ऑफिस में सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में आपकी मदद करेगा।

सेहत: मन को शांत रखने वाले काम करें जिससे आपको दिली सुकून मिले।

रिश्ते: आप आज अपनों का पूरा साथ देंगे, लेकिन साथ ही अपनी जरूरतों के बारे में भी बात करना न भूलें।

बचाव: दूसरों की जिम्मेदारियों का सारा बोझ खुद पर न लादें।

आध्यात्मिक टिप: दूसरों का साथ देने और खुद का ख्याल रखने के बीच का संतुलन ही शांति लाता है।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) काम-काज: आज का दिन आपको अपनी शांति से बाहर निकलकर कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। मूलांक 8 आपसे जरूरी कदम उठाने को कहेगा, वहीं भाग्यांक 3 आपसे अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने की मांग करेगा।

सेहत: मन की स्पष्टता के लिए कुछ समय अकेले बैठकर सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा।

रिश्ते: अपने मन की बातें साझा करने से अपनों के साथ आपका जुड़ाव और गहरा होगा।

बचाव: लोगों से बहुत ज्यादा कटकर अकेले रहने से बचें।

आध्यात्मिक टिप: ज्ञान की असली कीमत तब होती है जब उसे सबके साथ साझा किया जाए।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) काम-काज: आज का दिन आपके लिए बहुत खास और ताकतवर है। मूलांक 8 की ऊर्जा आपके स्वभाव से पूरी तरह मिल रही है, जिससे आप बड़े फैसले लेने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। भाग्यांक 3 आपकी योजनाओं को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

सेहत: अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हुए शरीर को आराम देना न भूलें।

रिश्ते: अपनी भावनाओं को जताने से आपके आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे।

बचाव: बहुत ज्यादा अधिकार जताने या केवल फायदों के बारे में सोचने से बचें।

आध्यात्मिक टिप: असली कामयाबी तब मिलती है जब शक्ति के साथ दूसरों के प्रति दया का भाव भी जुड़ा हो।