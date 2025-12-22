विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 22 December 2025: सेवा से चमकेगा मूलांक 9 का भाग्य, पढ़ें क्या है आज आपके लिए खास?

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 22 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। सोमवार का दिन मेडिटेशन, हीलिंग या रिस ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 22 December 2025: किस मूलांक को मिलेगा लाभ 

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जब 22/4 और 7 की ऊर्जा साथ आती है, तो दिन गहराई से सोचने वाला और शांत बन जाता है। आज आप कम बोलने वाले और ज्यादा सोचने वाले हो सकते हैं। भावनाऐं बाहर से शांत लगेंगी, लेकिन अंदर गहराई रहेगी। यह दिन प्लानिंग, मूल्यांकन, हीलिंग और जीवन की दिशा को मजबूत आधार देने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 7


ऊर्जा के लिहाज से यह आपका दिन है। आप भीतर से बहुत सजग, शांत और समझदार महसूस करेंगे। पढ़ाई, मेडिटेशन, हीलिंग या रिसर्च के लिए दिन बेहतरीन है। सोशल चीजों से दूरी रखें। रिश्तों में चुप्पी सहज लगेगी, बस दूसरों को हल्के से समझा दें।
टिप: आज आपकी अंदरूनी आवाज बहुत साफ है, उसे सुनें।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 8


आज जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है, लेकिन प्रगति धीमी और पक्की रहेगी। काम में स्ट्रक्चर और अधिकार पर ध्यान दें, पावर स्ट्रगल से बचें। रिश्तों में भावनाएं जताने से ज्यादा काम करके दिखाना बेहतर रहेगा।
टिप: आज का धैर्य भविष्य की बड़ी सफलता बनाएगा।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 9


आज आप भावनात्मक रूप से थोड़े अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा आत्मचिंतन की ओर ले जाती है।
रचनात्मक या सेवा से जुड़े काम शांति देंगे। बहस से दूरी रखें।
रिश्तों में समझ और माफी रखें, टकराव नहीं।
टिप: जो भावनात्मक बोझ अब काम का नहीं, उसे छोड़ दें।

निष्कर्ष

22 दिसंबर एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली दिन है। यह दिन शोर, जल्दबाजी या ड्रामे के लिए नहीं है।
यह दिन आपको रुककर सोचने, समझदारी से निर्माण करने और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने को कहता है।

यह दिन सपोर्ट करता है:

* अंदरूनी समझ

* लंबी प्लानिंग

* भावनात्मक समझदारी

* व्यावहारिक स्थिरता

* आध्यात्मिक ग्राउंडिंग

जब आप इस दिन की धीमी और सोच-समझ वाली रफ्तार का सम्मान करते हैं, तो आपको साफ दिशा, अंदरूनी ताकत और जीवन में गहरी स्पष्टता मिलती है।

पढ़ें साल 2026 का अंक राशिफल

मूलांक 1 वार्षिक राशिफल मूलांक 4 वार्षिक राशिफल मूलांक 7 वार्षिक राशिफल
मूलांक 2 वार्षिक राशिफल मूलांक 5 वार्षिक राशिफल मूलांक 8 वार्षिक राशिफल
मूलांक 3 वार्षिक राशिफल मूलांक 6 वार्षिक राशिफल मूलांक 9 वार्षिक राशिफल


यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।