Aaj Ka Ank Jyotish 22 December 2025: सेवा से चमकेगा मूलांक 9 का भाग्य, पढ़ें क्या है आज आपके लिए खास?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जब 22/4 और 7 की ऊर्जा साथ आती है, तो दिन गहराई से सोचने वाला और शांत बन जाता है। आज आप कम बोलने वाले और ज्यादा सोचने वाले हो सकते हैं। भावनाऐं बाहर से शांत लगेंगी, लेकिन अंदर गहराई रहेगी। यह दिन प्लानिंग, मूल्यांकन, हीलिंग और जीवन की दिशा को मजबूत आधार देने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

ऊर्जा के लिहाज से यह आपका दिन है। आप भीतर से बहुत सजग, शांत और समझदार महसूस करेंगे। पढ़ाई, मेडिटेशन, हीलिंग या रिसर्च के लिए दिन बेहतरीन है। सोशल चीजों से दूरी रखें। रिश्तों में चुप्पी सहज लगेगी, बस दूसरों को हल्के से समझा दें।

टिप: आज आपकी अंदरूनी आवाज बहुत साफ है, उसे सुनें।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है, लेकिन प्रगति धीमी और पक्की रहेगी। काम में स्ट्रक्चर और अधिकार पर ध्यान दें, पावर स्ट्रगल से बचें। रिश्तों में भावनाएं जताने से ज्यादा काम करके दिखाना बेहतर रहेगा।

टिप: आज का धैर्य भविष्य की बड़ी सफलता बनाएगा।