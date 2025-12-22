विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 22 December 2025: मूलांक 2 वाले काम पर रखें फोकस, मेहनत से मिलेगी बड़ी कामयाबी

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 22 दिसंबर 2025 के अनुसार, 22 दिसंबर एक गंभीर, सोचने-समझने वाला और उद्देश्यपूर्ण दिन है। यह दिन आपको रुकने, भीतर झांकने और तात्कालि ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 22 December 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष में 22 को मास्टर नंबर माना जाता है, जिसे मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है। इसमें नंबर 4 की मजबूती होती है, लेकिन कहीं ज्यादा ऊँचे स्तर पर। अंक राशिफल के अनुसार, लीडरशिप से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1

आज का दिन आपको दबदबा दिखाने से ज्यादा प्रैक्टिकल बनने को कहता है। कंट्रोल करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन दिन की ऊर्जा धैर्य और आत्म-अनुशासन की मांग करती है। कामकाज में आज तुरंत एक्शन लेने के बजाय प्लानिंग और स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। लीडरशिप से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। पैसों के मामले में रिस्क से बचें। रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। बातचीत जबरदस्ती न करें। चीजों को अपने आप साफ होने दें।
टिप: आज असली नेतृत्व ताकत से नहीं, समझदारी से दिखेगा।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज आप भावनात्मक रूप से शांत लेकिन संवेदनशील रह सकते हैं। अकेले रहने और सोचने का मन करेगा। मन की बातें कहना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। काम में दूसरों की नीयत पर ज्यादा सोचने से बचें। अपने काम पर फोकस रखें। पैसों के मामले में स्थिरता बनी रहेगी, बस सादा तरीका अपनाएँ। निजी जीवन में चुप्पी का मतलब नकारात्मकता नहीं है। खुद को और दूसरों को स्पेस दें।
टिप: आज भावनात्मक संतुलन स्वीकार करने से आएगा, बार-बार भरोसा मांगने से नहीं।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज का दिन आपकी एक्सप्रेसिव नेचर के लिए थोड़ा भारी लग सकता है। बोलने या शेयर करने का मन होगा, लेकिन दिन अनुशासन और फोकस मांगता है। काम में आइडियाज को फैलाने के बजाय उन्हें व्यवस्थित करें। लिखना, सीखना और प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा। फालतू खर्च से बचें। रिश्तों में बातचीत भारी लग सकती है। बातें सीधी और सच्ची रखें। पुराने मुद्दे न कुरेदें।
टिप: आज का अनुशासन कल आपकी क्रिएटिविटी को मजबूत करेगा।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com