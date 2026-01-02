Aaj Ka Ank Jyotish 2 January 2026: इस मूलांक की लव लाइफ में लगेगा खुशियों का तड़का, पढ़ें अंक राशिफल 

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 2 जनवरी 2026 के अनुसार, आज के दिन कई काम एक साथ आ सकते हैं, इसलिए खुद को व्यवस्थित रखें। आइए अंक ज्योतिषाचार्य भानुप्रिया से जानते ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 2 January 2026: जानें आज का अंक राशिफल।

Zodiac Wheel

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 2 जनवरी आपको रुककर नए साल को महसूस करने का मौका देता है, न कि जल्दबाजी करने का। 1 जनवरी की हलचल के बाद, यह दिन भावनाओं को समझने, धैर्य रखने और संतुलन बनाने की सीख देता है। आज ज्यादा सुनने और सोच-समझकर जवाब देने की जरूरत रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2026) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्मांक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ हो)

WhatsApp Image 2025-07-23 at 14.50.51

2 जनवरी आपको थोड़ा अस्थिर भावनात्मक अनुभव दे सकता है। आपको व्यवस्था पसंद है, लेकिन आज लचीलापन मांगा जाएगा। काम में छोटे बदलाव धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, शांत रहकर ढलने की कोशिश करें। पैसों में अनुशासन रखें, लेकिन बहुत सख्ती न करें। रिश्तों में भावनात्मक बातचीत तर्क से नहीं, खुले मन से संभालनी होगी। भावनाओं को जज करने के बजाय उन्हें महसूस करने दें। यह दिन बताता है कि भावनात्मक समझ भी उतनी ही जरूरी है जितनी योजना।

जन्मांक 5 (जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ हो)

WhatsApp Image 2025-07-23 at 14.51.13

यूनिवर्सल अंक 4 की वजह से आप बेचैन भी रह सकते हैं और भावनात्मक रूप से संवेदनशील भी। काम में कई काम एक साथ आ सकते हैं, खुद को व्यवस्थित रखें। पैसों में उत्साह या मूड के कारण जल्दबाजी न करें। रिश्तों में आज दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी। मन को थोड़ा धीमा करने से आपको समझ आएगा कि असल में बदलाव कहां चाहिए। यह दिन सिखाता है कि असली आजादी भावनात्मक साफ-सफाई से आती है, लगातार भागते रहने से नहीं।

जन्मांक 6 (जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ हो)

WhatsApp Image 2025-07-23 at 14.51.34

2 जनवरी भावनात्मक जिम्मेदारी और देखभाल पर जोर देता है। परिवार या करीबी लोगों का ख्याल रखने का मन होगा। काम में भावनात्मक समझ टीम को मजबूत बनाएगी। पैसों में आराम या दूसरों से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, सचेत रहें। रिश्तों में स्नेह भरी बातचीत भरोसा बढ़ाएगी। ध्यान रखें कि दूसरों का बोझ अपने ऊपर न लें। यह दिन याद दिलाता है कि खुद का ख्याल रखना भी प्यार का ही एक रूप है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।