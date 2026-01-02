Aaj Ka Ank Jyotish 2 January 2026: इस मूलांक की लव लाइफ में लगेगा खुशियों का तड़का, पढ़ें अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 2 जनवरी आपको रुककर नए साल को महसूस करने का मौका देता है, न कि जल्दबाजी करने का। 1 जनवरी की हलचल के बाद, यह दिन भावनाओं को समझने, धैर्य रखने और संतुलन बनाने की सीख देता है। आज ज्यादा सुनने और सोच-समझकर जवाब देने की जरूरत रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2026) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्मांक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ हो) 2 जनवरी आपको थोड़ा अस्थिर भावनात्मक अनुभव दे सकता है। आपको व्यवस्था पसंद है, लेकिन आज लचीलापन मांगा जाएगा। काम में छोटे बदलाव धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, शांत रहकर ढलने की कोशिश करें। पैसों में अनुशासन रखें, लेकिन बहुत सख्ती न करें। रिश्तों में भावनात्मक बातचीत तर्क से नहीं, खुले मन से संभालनी होगी। भावनाओं को जज करने के बजाय उन्हें महसूस करने दें। यह दिन बताता है कि भावनात्मक समझ भी उतनी ही जरूरी है जितनी योजना।

जन्मांक 5 (जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ हो) यूनिवर्सल अंक 4 की वजह से आप बेचैन भी रह सकते हैं और भावनात्मक रूप से संवेदनशील भी। काम में कई काम एक साथ आ सकते हैं, खुद को व्यवस्थित रखें। पैसों में उत्साह या मूड के कारण जल्दबाजी न करें। रिश्तों में आज दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी। मन को थोड़ा धीमा करने से आपको समझ आएगा कि असल में बदलाव कहां चाहिए। यह दिन सिखाता है कि असली आजादी भावनात्मक साफ-सफाई से आती है, लगातार भागते रहने से नहीं।