Aaj Ka Ank Jyotish 1 January 2026: ये मूलांक वाले सोच-समझकर लें फैसले, खुशियों से भरा रहेगा नया साल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज लिया गया हर कदम हल्का, प्रेरणादायक और दिल को खुश करने वाला लगेगा। अंक राशिफल के आनुसार, पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। रिश्तों में नरमी और समझदारी से भरोसा बढ़ेगा। साथ ही भावनात्मक दबाव कमी आएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2026) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आप स्वभाव से अंदर की दुनिया में रहते हैं, लेकिन 1 जनवरी आपको धीरे-धीरे बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। काम में छोटा-सा विचार भी साझा करने से स्पष्टता मिलेगी। पैसों के फैसले सोच-समझकर लें। रिश्तों में साधारण बातचीत भी दूरी कम कर देगी। भावनात्मक रूप से आप उम्मीद से ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। यह दिन सिखाता है कि अपनी बात कहना शांति को बिगाड़ता नहीं, बल्कि सहारा देता है।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

1 जनवरी आपका फोकस जिम्मेदारियों से हटाकर संभावनाओं पर ले आता है। महत्वाकांक्षा अब बोझ नहीं, बल्कि प्रेरणा लगेगी। काम में अभी करने से ज्यादा विजन बनाने पर ध्यान रहेगा। पैसों को लेकर लक्ष्य तय करना आपको ताकत देगा। रिश्तों में नरमी और समझदारी भरोसा बढ़ाएगी। भावनात्मक दबाव कम होगा और उम्मीद बढ़ेगा। यह दिन याद दिलाता है कि खुशी से चलने पर सफलता जल्दी मिलती है।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

31 दिसंबर के भावनात्मक क्लोसर के बाद 1 जनवरी आपको आजाद और हल्का महसूस कराएगा। करुणा लौटेगी, लेकिन इस बार थकान के बिना। काम में स्पष्टता आएगी और ध्यान सही दिशा में लगेगा। आर्थिक इरादे आपके मूल्यों से जुड़े रहेंगे। रिश्तों में सकारात्मक बातचीत पुराने भावनात्मक असर को ठीक करेगी। भावनात्मक रूप से उदासी की जगह उम्मीद लेगी। यह दिन सिखाता है कि बिना पुराने बोझ के भी नई शुरुआत की जा सकती है।