Aaj Ka Ank Jyotish 1 January 2026: किस मूलांक को नए साल की पहली किरण के साथ मिलेगा पार्टनर का प्यार, जानें अंक राशिफल

Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 1 जनवरी 2026 के अनुसार, आज की ऊर्जा आपको खुद पर भरोसा करने और जिंदगी के प्रवाह पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है। सोच साफ रहत ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 1 January 2026: कैसा रहेगा आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 1 जनवरी का दिन बाहर की दुनिया से जुड़ने, खुलकर बोलने और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज इरादे तय करना, सकारात्मक बातें कहना, लोगों से दोबारा जुड़ना और डर की बजाय उत्साह के साथ साल की शुरुआत करना बेहद शुभ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2026) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4


1 जनवरी बीते आत्ममंथन के बाद आपको हल्कापन महसूस कराएगा। आप भले ही स्ट्रक्चर पसंद करते हों, लेकिन आज लचीली प्लानिंग ज्यादा मदद करेगी। काम में भविष्य के लक्ष्य सोचें, लेकिन टाइमलाइन को लेकर सख्त न बनें। पैसों से जुड़ी प्लानिंग आपको संतोष देगी। रिश्तों में गंभीर चर्चाओं की जगह हल्के पल सुकून देंगे। भावनात्मक रूप से कंट्रोल छोड़ना राहत देगा। यह दिन सिखाता है कि स्थिरता सिर्फ अनुशासन से नहीं, उम्मीद और भरोसे से भी आती है।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


यह दिन आपके अंदर फिर से उत्साह और जिज्ञासा जगा देता है। आगे बढ़ने, नई चीजें तलाशने और लोगों से जुड़ने का मन करेगा। काम में आइडिया शेयर करना और ब्रेनस्टॉर्मिंग फायदेमंद रहेगी। पैसों के मामले में जोश में आकर जल्दबाजी न करें। रिश्तों में अचानक हुई बातचीत खुशी देगी। भावनात्मक बेचैनी प्रेरणा में बदल जाएगी। 1 जनवरी आपको सिखाता है कि उत्साह को सही दिशा में लगाना जरूरी है।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


1 जनवरी भावनात्मक गर्माहट और रिश्तों में नई उम्मीद लेकर आता है। आप सामंजस्य और संतुलन बनाने की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे। काम में सपोर्टिव बातचीत टीमवर्क को मजबूत करेगी। पैसों को लेकर परिवार और आराम से जुड़ी प्लानिंग मायने रखेगी। रिश्तों में आभार जताना संबंधों को गहराई देगा। भावनात्मक थकान कम होगी और खुशी से दोबारा जुड़ाव महसूस होगा। साल की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करना आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगा।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।