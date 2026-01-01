Aaj Ka Ank Jyotish 1 January 2026: किस मूलांक को नए साल की पहली किरण के साथ मिलेगा पार्टनर का प्यार, जानें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 1 जनवरी का दिन बाहर की दुनिया से जुड़ने, खुलकर बोलने और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज इरादे तय करना, सकारात्मक बातें कहना, लोगों से दोबारा जुड़ना और डर की बजाय उत्साह के साथ साल की शुरुआत करना बेहद शुभ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2026) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

1 जनवरी बीते आत्ममंथन के बाद आपको हल्कापन महसूस कराएगा। आप भले ही स्ट्रक्चर पसंद करते हों, लेकिन आज लचीली प्लानिंग ज्यादा मदद करेगी। काम में भविष्य के लक्ष्य सोचें, लेकिन टाइमलाइन को लेकर सख्त न बनें। पैसों से जुड़ी प्लानिंग आपको संतोष देगी। रिश्तों में गंभीर चर्चाओं की जगह हल्के पल सुकून देंगे। भावनात्मक रूप से कंट्रोल छोड़ना राहत देगा। यह दिन सिखाता है कि स्थिरता सिर्फ अनुशासन से नहीं, उम्मीद और भरोसे से भी आती है।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन आपके अंदर फिर से उत्साह और जिज्ञासा जगा देता है। आगे बढ़ने, नई चीजें तलाशने और लोगों से जुड़ने का मन करेगा। काम में आइडिया शेयर करना और ब्रेनस्टॉर्मिंग फायदेमंद रहेगी। पैसों के मामले में जोश में आकर जल्दबाजी न करें। रिश्तों में अचानक हुई बातचीत खुशी देगी। भावनात्मक बेचैनी प्रेरणा में बदल जाएगी। 1 जनवरी आपको सिखाता है कि उत्साह को सही दिशा में लगाना जरूरी है।