Aaj Ka Ank Jyotish 1 January 2026: इस मूलांक को नए साल के दिन मिलेंगे काम के नए आइडिया, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 1 जनवरी का संबंध दिनांक 1 से है, जो नई शुरुआत, नेतृत्व, आत्मविश्वास, स्वतंत्र सोच और फ्रेश स्टार्ट का प्रतीक है। इसके साथ यूनिवर्सल डे नंबर 3 की ऊर्जा भी जुड़ती है, जो खुशी, संवाद, क्रिएटिविटी, उत्साह और भावनात्मक एक्सप्रेस से जुड़ी होती है। क्योंकि 1 और 3 मित्र अंक हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा आपस में बहुत सहजता से घुलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2026) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

1 जनवरी आपके लिए काफी सपोर्टिव है। आप खुद को मोटिवेटेड, आत्मविश्वास से भरा और मानसिक रूप से साफ महसूस करेंगे। काम से जुड़े नए आइडिया आसानी से आएंगे, बेहतर होगा कि उन्हें नोट कर लें और तुरंत अमल करने की जल्दी न करें। पैसों के मामले में आज लक्ष्य तय करना अच्छा है, किसी बड़े कमिटमेंट से बचें।

रिश्तों में आपका जोश दूसरों को प्रेरित करेगा, बस बातचीत में हावी न हों। भावनात्मक रूप से बीते दिन की भारीपन वाली फीलिंग खत्म होकर उम्मीद और पॉजिटिविटी आएगी। यह दिन आपको याद दिलाता है कि असली नेतृत्व दबाव से नहीं, आत्मविश्वास से शुरू होता है।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

यह दिन आपको धीरे-धीरे भावनात्मक भारीपन से बाहर निकालकर हल्केपन की ओर ले जाता है। आप उम्मीद से ज्यादा खुलकर बात करने के मूड में रहेंगे। कामकाज में तालमेल बेहतर रहेगा। पैसों को लेकर चिंता करने की बजाय सकारात्मक प्लानिंग फायदेमंद रहेगी। रिश्तों में दिल से की गई बातचीत सुकून और भरोसा देगी।

भावनाएं सेंसिटिव रहेंगी, लेकिन उन्हें दिल से मान लेना आसान हो जाएगा। 1 जनवरी सिखाता है कि नई शुरुआत के लिए पूरी भावनात्मक स्पष्टता नहीं, बस खुला दिल होना काफी है।