धनतेरस 2026: राशि के अनुसार करें इन चीजों की खरीदारी, मां लक्ष्मी की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धनतेरस का त्योहार धन, सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और झाड़ू जैसी चीजें खरीदने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर खरीदारी करने से घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हालांकि, ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के लिए कुछ खास चीजों की खरीदारी को शुभ बताया गया है। मान्यता है कि यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार धनतेरस पर खरीदारी करता है, तो उसे सकारात्मक फल मिल सकते हैं। आइए उज्‍जैन के पंडित एंव ज्‍योतिषाचार्य मनीष शर्मा से जानते हैं कि धनतेरस 2026 पर आपकी राशि के अनुसार कौन-सी चीज खरीदना शुभ रहेगा।

मेष राशि मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल को साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप तांबे के बर्तन, सोना या अन्न की खरीदारी भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

वृषभ राशि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र को सुख-सुविधा, सौंदर्य और वैभव का कारक माना जाता है। इसलिए इस राशि के लोगों के लिए धनतेरस पर चांदी का सिक्का, आभूषण या सफेद रंग की वस्तुएं खरीदना अच्छा माना जाता है। आप सौंदर्य से जुड़ी चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं।

मिथुन राशि मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। बुध को बुद्धि, शिक्षा और व्यापार का कारक माना जाता है। इस राशि के जातक धनतेरस पर पीतल का दीपक, किताबें, कलम या पढ़ाई से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा व्यापार में इस्तेमाल होने वाला कोई नया सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है।

सिंह राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य को मान-सम्मान, आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस राशि के लोगों को धनतेरस पर सोना, तांबे के बर्तन, तांबे का कलश या पीले रंग की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ऐसी खरीदारी को शुभ माना जाता है।

कन्या राशि कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है। इस राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नई झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और इसे घर में बरकत का प्रतीक माना जाता है।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। इस राशि के लोगों के लिए धनतेरस पर तांबे के बर्तन खरीदना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा पूजा-पाठ का सामान और कुबेर यंत्र खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता और धन-धान्य बना रहता है।

धनु राशि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। गुरु को ज्ञान, धर्म और सौभाग्य का कारक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर पीतल के बर्तन, पूजा के दीपक या सोने के सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है। आप घर के मंदिर के लिए भी नई वस्तुएं खरीद सकते हैं।

मकर राशि मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। इस राशि के लोगों के लिए धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा स्टील के बर्तन या रोजमर्रा के इस्तेमाल की उपयोगी वस्तुएं खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।

कुंभ राशि कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव हैं। इस राशि के जातक धनतेरस पर पूजा-पाठ का सामान, नई झाड़ू, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन चीजों को घर लाने से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।