Weekly Finance Horoscope: इस राशि को योजना बनाने से मिलेगी सफलता, पढ़ें वित्त साप्ताहिक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:47 AM (IST)

साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक का यह सप्ताह धनु से मीन राशि के जातकों के लिए खास रहने वाला है। जल्दबाजी से फैसले ...और पढ़ें

Weekly Finance Horoscope 29 December to 4 January 2026: कैसा रहेगा यह सप्ताह 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अब नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। यह सप्ताह वित्त की दृष्टि से धनु से मीन राशि के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वित्त साप्तहिक राशिफल के अनुसार, राशि के जातक खर्च या निवेश करने का प्लान बना सकते हैं और समझदारी योजना बनाने से स्थिरता और मानसिक शांति मिलेगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

धनु साप्ताहिक वित्त राशिफल

Dhanu (3)


आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सावधानी के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे खर्च या निवेश करने का मन हो सकता है। लेकिन 31 दिसंबर को चंद्रदेव के वृषभ राशि में आने से आपको प्रैक्टिकल सोच अपनाने की याद दिलाई जाएगी।
यह साप्ताहिक राशिफल बजट, सब्सक्रिप्शन और रोजमर्रा के खर्चों की समीक्षा करने की सलाह देता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री साझेदारों के साथ पैसों, कॉन्ट्रैक्ट या आर्थिक जिम्मेदारियों पर दोबारा सोचने का संकेत देते हैं। जल्दबाजी या दिखावे में खर्च से बचें। समझदारी से बनाई गई योजना आगे चलकर स्थिरता और मानसिक शांति देगी।

मकर साप्ताहिक वित्त राशिफल

Makar (1)


आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलित लेकिन सतर्क रहने का है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव स्वास्थ्य, आराम या पर्दे के पीछे की जिम्मेदारियों से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं, इसलिए पैसों की निगरानी जरूरी है।
31 दिसंबर को चंद्रदेव के वृषभ राशि में रहने से बजट बनाना, बचत करना और सोच-समझकर खरीदारी करना आसान होगा। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री रोजमर्रा के खर्च, सब्सक्रिप्शन और आर्थिक आदतों की समीक्षा कराने का संकेत देते हैं। यह साप्ताहिक राशिफल जल्दबाजी से फैसले लेने से बचने की सलाह देता है। धीरे और सही योजना से लिए गए फैसले आगे चलकर सुरक्षा और मानसिक शांति देंगे।

कुंभ साप्ताहिक वित्त राशिफल

Kumbh (1)


आर्थिक मामलों में संतुलन और दूरदर्शिता जरूरी रहेगी। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सामाजिक गतिविधियों, टेक्नोलॉजी या भविष्य की योजनाओं से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। 31 दिसंबर को चंद्रदेव के वृषभ राशि में होने से बजट बनाना, बचत और संपत्ति से जुड़े फैसले लेना आसान होगा। यह साप्ताहिक राशिफल जल्दबाजी में खर्च करने से बचने और आर्थिक लक्ष्यों की समीक्षा करने की सलाह देता है।
मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री सट्टा, निवेश या क्रिएटिव आय के स्रोतों पर दोबारा सोचने को कहेंगे। अभी की गई सही योजना आपको आगे चलकर मजबूत आर्थिक स्थिति दे सकती है।

मीन साप्ताहिक वित्त राशिफल

Meen (1)


आर्थिक स्थिरता इस सप्ताह का मुख्य विषय रहेगी। 29 दिसंबर को चंद्रदेव मेष राशि में रहेंगे, जिससे धन से जुड़े फैसलों में पहल करने का मन बनेगा। 31 दिसंबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में आने से बजट, बचत और प्रैक्टिकल योजना बनाने में मदद मिलेगी। यह साप्ताहिक राशिफल भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचने की सलाह देता है, खासकर दिखावे या दूसरों की राय से प्रभावित होकर।
मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री प्रॉपर्टी, पारिवारिक खर्च या लंबे समय की आर्थिक जिम्मेदारियों की दोबारा समीक्षा का संकेत देंगे। व्यवस्थित और सतर्क तरीका अपनाने से धन संतुलन बना रहेगा और तनाव कम होगा।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।