Weekly Finance Horoscope: सोच-समझकर लें आर्थिक फैसले, तभी मिलेगी सफलता, पढ़ें इन 4 राशियों का वित्त राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:22 PM (IST)

साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह राशि के जातकों के अचानक खर्च हो सकते हैं। जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से बचें। साथ ही कई बातों का ध्यान ...और पढ़ें

Hero Image

Weekly Finance Horoscope 29 December to 4 January 2026: वित्त साप्ताहिक राशिफल

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह मेष से कर्क राशि के लिए वित्त की दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। सोच-समझकर निवेश करने से लाभ मिलेगा। पुराने आर्थिक प्लान पर चर्चा करें। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष साप्ताहिक वित्त राशिफल

Mesh (1)


पैसों के मामले में यह सप्ताह मिला-जुला लेकिन संभालने लायक रहेगा। चंद्रदेव के वृषभ राशि में रहने के दौरान बजट, बचत और लंबी समय की योजना पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव और बुधदेव की वजह से यात्रा, पढ़ाई या जश्न पर खर्च करने का मन हो सकता है। इस साप्ताहिक राशिफल की सलाह है कि संतुलन बनाए रखें और सोच-समझकर निवेश करें। बृहस्पतिदेव वक्री किसी पुराने भुगतान या समझौते की दोबारा जांच करने को कह रहे हैं। अभी लिए गए समझदार फैसले आगे चलकर आर्थिक मजबूती देंगे।

वृषभ साप्ताहिक वित्त राशिफल

Vrishabh (1)


इस सप्ताह पैसों के मामले काफी अहम रहेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव साझा धन, टैक्स, लोन और लंबी समय के निवेश को एक्टिव कर रहे हैं।
चंद्रदेव का वृषभ राशि में होना बजट बनाने और बचत से जुड़े फैसलों में मदद करेगा। यह साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि जोखिम भरे नए निवेश से बचें और पुराने आर्थिक प्लान की समीक्षा करें। मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री पुराने आय के साधनों या रुके हुए भुगतान की ओर ध्यान दिला सकते हैं। अभी की गई समझदारी आगे के महीनों में आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगी।

मिथुन साप्ताहिक वित्त राशिफल

Mithun (1)


पैसों के मामले में सावधानी और समीक्षा जरूरी है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव साझे धन, कॉन्ट्रैक्ट और लंबी जिम्मेदारियों को उजागर कर रहे हैं। हर कागज और शर्त ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा।
चंद्रदेव का वृषभ राशि में रहना सोच-समझकर खर्च करने और जरूरी चीजों को प्राथमिकता देने में मदद करेगा। यह साप्ताहिक राशिफल संकेत देता है कि अचानक खर्च हो सकते हैं, लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति देव वक्री रुके हुए भुगतान या पुराने आय के साधनों को दोबारा एक्टिव करने का मौका भी दे सकते हैं। फिजूलखर्ची से बचें और आर्थिक स्थिरता की योजना बनाएं।

कर्क साप्ताहिक वित्त राशिफल

Kark (1)


पैसों के मामले में प्रैक्टिकल रवैया अपनाना जरूरी है। चंद्रदेव का वृषभ राशि में रहना सोच-समझकर खर्च करने, बचत और सही योजना बनाने में मदद करेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सेहत, काम के साधनों या रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ा सकते हैं।
यह साप्ताहिक राशिफल जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से मना करता है और लंबे समय की सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह देता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने आर्थिक फैसलों, बकाया राशि या साझा खर्चों की समीक्षा का संकेत देते हैं। सावधानी और अनुशासन से संतुलन बना रहेगा।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।