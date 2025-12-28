Weekly Finance Horoscope: इस राशि का बनेगा निवेश का प्लान, नए साल में मिलेगा शानदार रिटर्न, पढ़ें वित्त राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:47 AM (IST)

साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का यह सप्ताह सिंह से वृश्चिक राशि के वित्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह स ...और पढ़ें

Weekly Finance Horoscope 29 December to 4 January 2026: वित्त साप्ताहिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ग्रहों की चाल से यह सप्ताह बेहद खास रहने वाला है। क्रिएटिव कामों, बच्चों या उत्सवों पर खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाने और प्रैक्टिकल आर्थिक योजना में मदद मिलेगी। साथ ही सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे चलकर स्थिरता देंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

सिंह साप्ताहिक वित्त राशिफल

Singh (2)


पैसों के मामले में अवसर भी हैं और सावधानी की जरूरत भी। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव क्रिएटिव कामों, बच्चों या उत्सवों पर खर्च बढ़ा सकते हैं। वहीं चंद्रदेव का वृषभ राशि में रहना प्रैक्टिकल आर्थिक फैसलों में मदद करेगा।
यह साप्ताहिक राशिफल सट्टा निवेश या जोश में की गई खरीदारी से बचने की सलाह देता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री लंबे समय की आर्थिक योजनाओं और बचत पर दोबारा सोचने को कहेंगे। दोस्तों या नेटवर्क से जुड़े बकाया पैसों पर भी नजर रखें। अभी का संतुलन आगे के तनाव से बचाएगा।

कन्या साप्ताहिक वित्त राशिफल

Kanya (1)


पैसों के मामले स्थिर रहेंगे, लेकिन सावधानी जरूरी है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव घर, संपत्ति या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। चंद्रदेव का वृषभ राशि में होना बजट बनाने और प्रैक्टिकल आर्थिक योजना में मदद करेगा।
यह साप्ताहिक राशिफल उत्सव या भावनाओं में आकर खर्च करने से बचने की सलाह देता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने निवेश, बचत योजनाओं या अटके हुए पैसों की समीक्षा करने को कहेंगे। अभी सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे चलकर स्थिरता और मानसिक शांति देंगे।

तुला साप्ताहिक वित्त राशिफल

Tula (1)


इस सप्ताह पैसों के मामलों में संतुलन और दूरदृष्टि जरूरी रहेगी। चंद्रदेव का वृषभ राशि में गोचर बचत, निवेश और साझा संसाधनों की समीक्षा में मदद करेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव यात्रा, पढ़ाई या सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ा सकते हैं।
यह साप्ताहिक राशिफल उत्साह या सामाजिक दबाव में आकर जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से मना करता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री लंबे समय की आर्थिक योजनाओं और कानूनी लेन-देन को दोबारा देखने का संकेत देते हैं। समझदारी से बनाई गई योजना आपको आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति देगी।

वृश्चिक साप्ताहिक वित्त राशिफल

Vrishak (3)


इस सप्ताह आर्थिक मामलों पर खास ध्यान रहेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी आय, बचत और मूल्यों को एक्टिव करेंगे और प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने को कहेंगे। चंद्रदेव का वृषभ राशि में गोचर बजट, बचत और प्रैक्टिकल योजना के जरिए स्थिरता देगा। यह साप्ताहिक राशिफल अचानक खर्च से बचने और लंबे समय की सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह देता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री साझा धन, लोन, निवेश या बीमा से जुड़े मामलों की समीक्षा का संकेत देते हैं। अभी मिली आर्थिक स्पष्टता आगे का तनाव कम करेगी और नियंत्रण की भावना बढ़ाएगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।