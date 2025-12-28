Weekly Finance Horoscope: इस राशि का बनेगा निवेश का प्लान, नए साल में मिलेगा शानदार रिटर्न, पढ़ें वित्त राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ग्रहों की चाल से यह सप्ताह बेहद खास रहने वाला है। क्रिएटिव कामों, बच्चों या उत्सवों पर खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाने और प्रैक्टिकल आर्थिक योजना में मदद मिलेगी। साथ ही सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे चलकर स्थिरता देंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

सिंह साप्ताहिक वित्त राशिफल

पैसों के मामले में अवसर भी हैं और सावधानी की जरूरत भी। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव क्रिएटिव कामों, बच्चों या उत्सवों पर खर्च बढ़ा सकते हैं। वहीं चंद्रदेव का वृषभ राशि में रहना प्रैक्टिकल आर्थिक फैसलों में मदद करेगा।

यह साप्ताहिक राशिफल सट्टा निवेश या जोश में की गई खरीदारी से बचने की सलाह देता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री लंबे समय की आर्थिक योजनाओं और बचत पर दोबारा सोचने को कहेंगे। दोस्तों या नेटवर्क से जुड़े बकाया पैसों पर भी नजर रखें। अभी का संतुलन आगे के तनाव से बचाएगा।

कन्या साप्ताहिक वित्त राशिफल

पैसों के मामले स्थिर रहेंगे, लेकिन सावधानी जरूरी है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव घर, संपत्ति या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। चंद्रदेव का वृषभ राशि में होना बजट बनाने और प्रैक्टिकल आर्थिक योजना में मदद करेगा।

यह साप्ताहिक राशिफल उत्सव या भावनाओं में आकर खर्च करने से बचने की सलाह देता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने निवेश, बचत योजनाओं या अटके हुए पैसों की समीक्षा करने को कहेंगे। अभी सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे चलकर स्थिरता और मानसिक शांति देंगे।

तुला साप्ताहिक वित्त राशिफल

इस सप्ताह पैसों के मामलों में संतुलन और दूरदृष्टि जरूरी रहेगी। चंद्रदेव का वृषभ राशि में गोचर बचत, निवेश और साझा संसाधनों की समीक्षा में मदद करेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव यात्रा, पढ़ाई या सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ा सकते हैं।

यह साप्ताहिक राशिफल उत्साह या सामाजिक दबाव में आकर जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से मना करता है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री लंबे समय की आर्थिक योजनाओं और कानूनी लेन-देन को दोबारा देखने का संकेत देते हैं। समझदारी से बनाई गई योजना आपको आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति देगी।