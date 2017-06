2013 का वीडियो जारी कर सुषमा स्वराज ने मीरा कुमार पर साधा निशाना

सुषमा ने इस वीडियो लिंक के साथ ट्वीट किया, 'मीरा कुमार ने नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार किया था।'

नई दिल्ली, प्रेट्र। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार पर निशाना साधते हुए अप्रैल 2013 का एक वीडियो जारी किया। इसमें लोकसभा स्पीकर के तौर पर मीरा कुमार तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज को भाषण के दौरान बार-बार टोक रही हैं। छह मिनट के इस भाषण में सुषमा स्वराज ने तत्कालीन संप्रग सरकार को स्वाधीनता के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया था।

सुषमा ने इस वीडियो लिंक के साथ ट्वीट किया, 'मीरा कुमार ने नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार किया था।' वीडियो में मीरा कुमार लगातार सुषमा स्वराज को 'थैंक यू' और 'ऑल राइट' कहते हुए दिखाई दे रही हैं।

