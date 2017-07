जानिए, क्यों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया गुरू पूर्णिमा का जिक्र

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ट्वीट कर गुरु पूर्णिमा का जिक्र किया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। 9 जुलाई के दिन रविवार को हिंदूओं का प्रमुख त्योहार गुरु पुर्णिमा मनाया जाएगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ट्वीट कर गुरु पूर्णिमा का जिक्र किया है। नासा ने अपने ट्वीट में कहा, 'इस सप्ताह के अंत में पूर्ण चंद्र है, इसे गुरु पूर्णिमा, हे मून, राइप कॉर्न मून, बक मून और थंडर मून बुलाया जाता है।' नासा ने अपने ट्वीट में चंद्रमा की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। नासा के इस ट्वीट को यूजर्स खूब लाइक भी कर रहे हैं। इस ट्वीट को करीब 2 हजार बार रीट्वीट भी किया जा चुका है।

Full moon this weekend - called Guru Purnima, Hay Moon, Mead Moon, Ripe Corn Moon, Buck Moon, or our favorite, ⛈️ THUNDER MOON ⛈️ pic.twitter.com/XLufAdoDEQ