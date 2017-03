मेदांता की एयर एंबुलेंस बैंकाक के पास क्रैश, पायलट की मौत

आग लगने के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार रात ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी।

नई दिल्ली, प्रेट्र। मेदांता अस्पताल की एक एयर एंबुलेंस सोमवार को बैंकाक के पास क्रैश (दुर्घटनाग्रस्त) हो गई। इस हादसे में एयर एंबुलेंस के पायलट की मौत हो गई, जबकि चार क्रू मेंबर घायल हैं। घायलों को सेना के हेलीकॉप्टरों से बैंकाक अस्पताल ले जाया गया। आग लगने के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार रात ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी।

The Air Ambulance of Medanta Hospital with five member crew caught fire and crashlanded near Bangkok. /1