रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना ने किया उस्मानाबाद बंद का आह्वान

एयर इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने कहा कि मैं छिप नहीं रहा हूं और बुधवार के बाद सभी से बात करूंगा।

नई दिल्ली (जेएनएन)। शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ सोमवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। पीटीआई के अनुसार, एयर इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने कहा कि वह छिपे नहीं हैं और बुधवार को लोकसभा में उपस्थित होंगे।

उधर दूसरी ओर महाराष्‍ट्र के उस्‍मानाबाद में गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना ने सोमवार को बंद का आह्वान किया है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि गायकवाड़ पर सभी एयरलाइंस की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के मामले पर शिवसेना विशेषाधिकार प्रस्‍ताव ला सकती है।

Maharashtra: Shiv Sena gives a shutdown call in Osmanabad in support of Ravindra Gaikwad. He had assaulted an Air India employee on flight. pic.twitter.com/nwQau7vRHn

Shiv Sena likely to bring privilege motion over issue of MP Ravindra Gaikwad being put in no fly list of all airlines: Sources (file pic) pic.twitter.com/pn4r9eZTIk