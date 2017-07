मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, TMC ने किया बहिष्कार

आगामी मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं।

नई दिल्ली (जेएनएन)। कल यानि सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की कोशिश है कि तमाम मसलों पर विपक्ष के साथ एक राय बनाई जाए ताकि संसद सत्र सुचारू रूप से चल सके। सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में भाग लेने के लिए सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा, सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह पहुंच चुके हैं, वहीं TMC ने बैठक का बहिष्कार किया।

