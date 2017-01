पोंगल पर खेले जाने वाले पारंपरिक जलीकट्टू खेल पर से प्रतिबंध हटाने और अध्‍यादेश की मांग करते हुए डीएमके कार्यकर्ता राज्‍यव्‍यापी प्रदर्शन कर रहे हैं।

चेन्नई (एएनआई)। तमिलनाडु में शुक्रवार को जलीकट्टू मामले पर आक्रोशित डीएमके के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।

प्रदर्शन कर रहे डीएमके के कार्यकर्ता कलेक्टर के कार्यालय के पास एकत्रित हो गए। पार्टी के अध्यक्ष एम के स्टालिन और कनिमोझी भी प्रदर्शन में शामिल हैं।

Centre government should bring an ordinance immediately and state government should ensure it: MK Stalin #jallikattu pic.twitter.com/byLDkQuBn9

— ANI (@ANI_news) January 13, 2017