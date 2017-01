LIVE: 68वां गणतंत्र दिवस, राजपथ पर देश की संस्कृति और शौर्य का प्रदर्शन

भारत आज अपने 68वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश आज 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इंडिया गेट पहुंचे पीएम मोदी को इस अवसर पर तीनों सेनाओं द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया जिसके बाद उन्होंने अमर जवान ज्योति पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी।

PM Modi arrives at Rajpath, meets CJI Khehar #RepublicDay pic.twitter.com/7xRuVRQp3x

गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियां

तस्वीरें : शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ 68वें गणतंत्रता दिवस का आगाज

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को 68वें गणंतत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है।दिल्ली में भाजपा दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी झंडा फहराया।

गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। #RepublicDay greetings to everyone.

