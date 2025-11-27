Language
    VIDEO: रस्सी से केकड़े की जाल को खींचते नजर आया भेड़िया, हरकत देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग

    सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया में एक मादा भेड़िया केकड़े पकड़ने के जाल से चारा चुराते हुए दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहला मामला है जब किसी जानवर ने औजार का इस्तेमाल किया है। स्थानीय समुदाय ने केकड़ों को नियंत्रित करने के लिए जाल लगाए थे। शोधकर्ताओं ने कैमरे लगाए तो भेड़िये का कारनामा कैद हो गया। 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिसको देखने को के बाद विज्ञान भी हैरान रह जाता है। कुछ ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो वास्तव में लोगों को हैरान कर रहा है।

    दरअसल, ब्रिटिश कोलंबिया के सेंट्रल कोस्ट पर एक मादा जंगली भेड़िया समुद्र से केकड़े पकड़ने वाली जाल खींचते और उसमें से चारा निकाल कर खाते नजर आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकार मानते हैं कि दुनिया में किसी जानवर द्वारा किसी टूल के इस्तेमाल का यह पहला डॉक्यूमेंटेड मामला है।

    केकड़े से बचने के लिए लगाए गए थे जाल

    बताया जाता है कि स्थानीय समुदाय के हेइल्त्सुक ने ये जाल समुद्र में लगाए थे। कहा जा रहा है कि जाल यूरोपियन ग्रीन केकड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाए थे। केकड़े की ये प्रजाति स्थानीय जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाती है। यह प्रोग्राम उनको पर्यावरण बचाने की कोशिशों का हिस्सा है।

    रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंस एंड फॉरेंसिक में असिस्टेंट प्रोफेसर और एक नई स्टडी के सह लेखक काइल आर्टेल ने कहा कि जाल खराब होने लगे थे और नुकसान ऐसा लग रहा था कि यह भालू या भेड़िया हो सकता है। हालांकि, शोधकर्ताओं ने शुरू में यह माना कि गहरे पानी में ट्रैप तक भेड़िये या भालू नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये जानवर गोता नहीं लगाते।

    वीडियो ने किया सभी को हैरान

    स्टडी में पाया गया है कि कुछ केकड़े के जाल कम गहरे पानी में लगाए जाते हैं, जहां भालू या भेड़िया आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि, दूसरे जाल गहरे पानी में लगाए जाते हैं। शोधकर्ताओं ने माना कि समुद्र के भीतर लगे इस जाल तक कोई भेड़िया नहीं हो सकता, क्योंकि वे गोता नहीं लगाते। फिर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये कौन हो सकते हैं।

    इसी की पहचान करने के लिए शोधकर्ताओं में कैमरे लगाए, ताकि ये देखा जा सके कि केकड़े की जाल में कौन फंसा है। उन्हें लगा कि यह कोई ऊदबिलाव या सील हो सकता है। हालांकि, कैमरा में एक भेड़िया अपने अपने मुंह में तैरता हुआ बोया लिए किनारे की ओर तैरता हुआ दिखा।

    वीडियो में देखा जा सकता है कि बोया रेत पर गिरा दिया और उससे एक रस्सी को पकड़ ली। इसके बाद रस्सी का प्रयोग करते हुए भेड़िया ने केकड़े के जाल को पानी से बाहर निकाला। बाद में भेड़िया जाल को एक कम गहरी जगह पर खींचकर ले गया और चारा, हेरिंग का एक टुकड़ा खाने के लिए खोला।

    शोधकर्ताओं ने वीडियो देख जताई हैरानी

    शोधकर्ताओं में से एक आर्टेल ने कहा कि हम हैरान थे। यह वैसा बिल्कुल नहीं था, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भेड़िये को शायद जाल के बारे में या तो इंसान को नावों से जाल गिराते देखकर पता चला होगा।

    वहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट और इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायलॉजी के एमेरिटस प्रोफेसर मार्क बेकोफ ने कहा कि आगे की रिसर्च से इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि क्या दूसरे भेड़िये भी रस्सी का इस्तेमाल करना सीखते हैं और क्या यह व्यवहार आबादी में कल्चरली ट्रांसमिट होता है।

