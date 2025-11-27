VIDEO: रस्सी से केकड़े की जाल को खींचते नजर आया भेड़िया, हरकत देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिसको देखने को के बाद विज्ञान भी हैरान रह जाता है। कुछ ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो वास्तव में लोगों को हैरान कर रहा है।

दरअसल, ब्रिटिश कोलंबिया के सेंट्रल कोस्ट पर एक मादा जंगली भेड़िया समुद्र से केकड़े पकड़ने वाली जाल खींचते और उसमें से चारा निकाल कर खाते नजर आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकार मानते हैं कि दुनिया में किसी जानवर द्वारा किसी टूल के इस्तेमाल का यह पहला डॉक्यूमेंटेड मामला है।

केकड़े से बचने के लिए लगाए गए थे जाल बताया जाता है कि स्थानीय समुदाय के हेइल्त्सुक ने ये जाल समुद्र में लगाए थे। कहा जा रहा है कि जाल यूरोपियन ग्रीन केकड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाए थे। केकड़े की ये प्रजाति स्थानीय जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाती है। यह प्रोग्राम उनको पर्यावरण बचाने की कोशिशों का हिस्सा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंस एंड फॉरेंसिक में असिस्टेंट प्रोफेसर और एक नई स्टडी के सह लेखक काइल आर्टेल ने कहा कि जाल खराब होने लगे थे और नुकसान ऐसा लग रहा था कि यह भालू या भेड़िया हो सकता है। हालांकि, शोधकर्ताओं ने शुरू में यह माना कि गहरे पानी में ट्रैप तक भेड़िये या भालू नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये जानवर गोता नहीं लगाते।