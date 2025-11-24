Language
    स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल छोड़ सकते हैं ब्रिटेन, दिग्गज उद्योगपति ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? 

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    ब्रिटेन में अमीरों पर लगने वाले भारी टैक्स के कारण कई उद्योगपति देश छोड़कर दुबई में बसने की योजना बना रहे हैं। इनमें भारतीय मूल के स्टील उद्योगपति लक्ष्मीनिवास मित्तल भी शामिल हैं। उत्तराधिकार कर और एग्जिट टैक्स के डर से कारोबारी यूके छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि दुबई और स्विट्जरलैंड में ऐसे कोई कर नहीं लगते।

    स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल छोड़ सकते हैं ब्रिटेन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के आगामी बजट में देश के सबसे अमीर लोगों पर प्रस्तावित भारी भरकम टैक्स लगाए जाने की घोषणा से कई उद्योगपतियों ने देश छोड़ने का मन बना लिया है। देश के सुपर रिच माने जानेवाले लोग दुबई को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं।

    इन अमीरों में भारतीय मूल के दिग्गज स्टील उद्योगपति लक्ष्मीनिवास मित्तल भी जल्द शामिल हो सकते हैं। भारी टैक्स की वजह से पहले से ही स्विटजरलैंड में रह रहे मित्तल अब दुबई में अपना ज्यादा समय बिता सकते हैं।

    कई कारोबारी छोड़ चुके हैं यूके

    भारतीय मूल के एक अन्य कारोबारी हरमन नरूला पहले ही दुबई पहुंच चुके हैं। संडे टाइम्स की अमीरों की सूची के मुताबिक आर्सेलरमित्तल स्टीलव‌र्क्स के संस्थापक मित्तल के पास 15.4 अरब पाउंड (18 हजार करोड़ रुपये) की संपत्ति है। वह ब्रिटेन के आठवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

    मित्तल के पास दुबई में पहले से ही एक हवेली है और अब उन्होंने यूएई में पास के 'नाया द्वीप' पर भूखंड भी खरीदे हैं। गौरतलब है कि टैक्स को लेकर चांसलर रेचेल रीव्स बुधवार को बहु-प्रतीक्षित बजट का एलान करने जा रही हैं। रीव्स देश में 20 अरब पाउंड की कमी को दूर करने का प्रयास कर रही हैं।

    उत्तारधिकार के मुद्दे के कारण यूके छोड़ रहे मित्तल?

    मित्तल के एक सलाहकार के अनुसार, समस्या आयकर या पूंजीगत लाभ कर नहीं था। मुद्दा उत्तराधिकार कर था। कई अमीर विदेशी यह नहीं समझ पाते कि दुनिया भर में उनकी सभी संपत्तियों पर ब्रिटेन क्यों टैक्स लगाए। माना जा रहा है कि एग्जिट टैक्स का विचार लंदन स्थित वित्तीय सेवा समूह 'रेवोल्यूट' के सह-संस्थापक निक स्टोरोन्स्की के संयुक्त अरब अमीरात में बसने के फैसले के चलते आया।

    हरमन नरूला का कहना है कि भले ही ब्रिटेन में मैं अपनी हिस्सेदारी न बेचूं, इसके बावजूद देश छोड़ने पर मुझे एग्जिट टैक्स देना होगा। ये तो पागलपन है। भले ही सरकार एग्जिट टैक्स वापस ले ले, लेकिन मैं अपना फैसला बदलनेवाला नहीं हूं। कल का क्या भरोसा, वे पलट जाएं तो मेरे पास विकल्प नहीं रहेगा।

    ब्रिटेन में क्या है टैक्स का गणित

    माना जा रहा है कि बजट में ब्रिटेन छोड़नेवालों पर 20 प्रतिशत का एग्जिट टैक्स लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में उत्तराधिकार कर 40 प्रतिशत तक है, जबकि दुबई और स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई कर नहीं लगता।

