    नेपाल में Gen Z आंदोलन का मामला, पूर्व पीएम ओली से होगी पूछताछ

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:00 AM (IST)

    नेपाल में जेन-जी आंदोलन के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग अगले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ करेगा। आयोग अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और गवाहों से मिले सबूतों की समीक्षा कर रहा है। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की इस जांच आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं और समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में जेन-जी आंदोलन के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग अगले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ करेगा।

    इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। यह उच्च-स्तरीय जांच आयोग ओली के साथ ही पूर्व गृह मंत्री, पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व पुलिस प्रमुख सहित अन्य से पूछताछ करेगा।

    गवाहों और सबूतों की समीक्षा कर रहा आयोग

    आयोग वर्तमान में अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और गवाहों से मिले सुबूतों की समीक्षा कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री से दो सप्ताह के भीतर पूछताछ हो सकती है।

    पूर्व न्यायाधीश कर रहे जांच आयोग का नेतृत्व

    आयोग के एक सदस्य ने बताया कि हम निर्धारित समय सीमा के भीतर दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की इस जांच आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं।

