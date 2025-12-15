Britain News: भारतीय मूल के एक व्यक्ति सहित दो लोगों को मिली ब्रिटेन में जेल की सजा, सिख महिला की हत्या के मामले में थे आरोपित

पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के व्यक्ति सहित दो लोगों को 81 वर्षीय एक सिख महिला की हत्या करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। एक मीडिया रिपोर्ट ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि 13 नवंबर, 2022 को वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी के राउली रेजिस में ओल्डबरी रोड पर एक वाहन की चपेट में आने से 81 वर्षीय सुरिंदर कौर की मृत्यु हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खबर में पुलिस के हवाले से बताया गया कि अर्जुन दोसांझ (26) और जैकेक वियात्रोवस्की (51) एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर मिलने के बाद उन्होंने दौड़ (रेस) लगाने का फैसला किया। खबर के मुताबिक, दोनों वाहन चालक तय सीमा से कहीं अधिक गति से वाहन चला रहे थे।

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू कार चला रहे वियात्रोवस्की ने सुरिंदर कौर को सड़क पार करते देख तुरंत ब्रेक लगाया और वह बाल बाल बच गईं। लेकिन दोसांझ ने अपने वाहन को सड़क की गलत दिशा में मोड़ दिया। वह बीएमडब्ल्यू को टक्कर मारने से बच गया लेकिन उसने सुरिंदर कौर को टक्कर मार दी।