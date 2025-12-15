Language
    Britain News: भारतीय मूल के एक व्यक्ति सहित दो लोगों को मिली ब्रिटेन में जेल की सजा, सिख महिला की हत्या के मामले में थे आरोपित

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने और 81 वर्षीय बुजुर्ग सिख महिला को कुचलने के मामले में जेल की सजा पाए दो दोषियों में एक भारतवंशी भी शामिल है। मीडिया ...और पढ़ें

    पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के व्यक्ति सहित दो लोगों को 81 वर्षीय एक सिख महिला की हत्या करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। एक मीडिया रिपोर्ट ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि 13 नवंबर, 2022 को वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी के राउली रेजिस में ओल्डबरी रोड पर एक वाहन की चपेट में आने से 81 वर्षीय सुरिंदर कौर की मृत्यु हो गई थी।

    खबर में पुलिस के हवाले से बताया गया कि अर्जुन दोसांझ (26) और जैकेक वियात्रोवस्की (51) एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर मिलने के बाद उन्होंने दौड़ (रेस) लगाने का फैसला किया। खबर के मुताबिक, दोनों वाहन चालक तय सीमा से कहीं अधिक गति से वाहन चला रहे थे। 

    सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू कार चला रहे वियात्रोवस्की ने सुरिंदर कौर को सड़क पार करते देख तुरंत ब्रेक लगाया और वह बाल बाल बच गईं। लेकिन दोसांझ ने अपने वाहन को सड़क की गलत दिशा में मोड़ दिया। वह बीएमडब्ल्यू को टक्कर मारने से बच गया लेकिन उसने सुरिंदर कौर को टक्कर मार दी।

    छह साल की सुनाई गई कैद की सजा 

    बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, वॉल्वरहैम्प्टन क्राउन कोर्ट में पिछले सोमवार को वियात्रोस्की और दोसांजिह को छह साल की कैद की सजा सुनाई गई और आठ साल के लिए गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

