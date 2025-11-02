Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंदन में खौफनाक वारदात, ट्रेन में चाकूबाजी की घटना में 10 लोग घायल; 9 की हालत बेहद गंभीर

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में एक चलती ट्रेन में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें दस लोग घायल हो गए। घायलों में से नौ की हालत गंभीर है। लंदन जाने वाली हाई-स्पीड ट्रेन में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद-रोधी पुलिस भी जांच में शामिल हो गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस घटना को राष्ट्रीय संकट बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लंदन ट्रेन हमला चाकूबाजी में 10 घायल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के कैंब्रिजशायर में चलती ट्रेन में शनिवार शाम हुई चाकूबाजी की घटना के बाद अफरातफरी मच गई। हमले में दस लोग घायल हुए हैं। नौ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह घटना तब हुई, जब लंदन जाने वाली हाई-स्पीड ट्रेन डानकास्टर से होकर किंग्स क्रास स्टेशन की ओर जा रही थी

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने कैंब्रिजशायर के हंटिंगडन स्टेशन पर दो लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को आतंकवाद-रोधी पुलिस भी जांच में शामिल हो गई है।ट्रेन में मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्काई न्यूज को बताया कि उसने किसी को अपनी बोगी में घुसते हुए यह कहते हुए सुना, ''उनके पास चाकू है, मुझे चाकू मारा गया है। वह खून से लथपथ था।''

    दो लोगों को किया गया गिरफ्तार

    पुलिस ने कहा, ''हमें शनिवार को स्थानीय समयानुसार शाम 7.39 बजे सूचना मिली कि ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया है। अधिकारी पहुंचे और ट्रेन को हंटिंगडन में रोका गया, जहां दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वे यह पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। आगे कुछ भी पुष्टि करने की स्थिति में आने में कुछ समय लग सकता है।

    शुरुआती चरण में घटना के कारणों के बारे में अटकलें लगाना उचित नहीं होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने इस भयावह घटना की ¨नदा की और लोगों से पुलिस की सलाह मानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं और आपातकालीन सेवाओं को उनकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।''

    ब्रिटिश पीएम ने बताया राष्ट्रीय संकट

    सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में चाकू से होने वाले अपराध 2011 से लगातार बढ़ रहे हैं। यह इतना प्रमुख मुद्दा बन गया है कि कीएर स्टार्मर ने इसे राष्ट्रीय संकट करार दिया है। पिछले एक साल में व्यापक सरकारी कार्रवाई के तहत पुलिस ने 60,000 चाकू जब्त किए हैं। सार्वजनिक रूप से चाकू ले जाने पर चार साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

    मेक्सिको के सुपमार्केट में जोरदार धमाका, 23 लोगों की मौत; आखिर कैसे हुई दुर्घटना?