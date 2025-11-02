मेक्सिको के सुपमार्केट में जोरदार धमाका, 23 लोगों की मौत; आखिर कैसे हुई दुर्घटना?
उत्तरी मेक्सिको के सोनारा राज्य में एक सुपरमार्केट में हुए धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा बिजली के ट्रांसफॉर्मर में खराबी के कारण हुआ। मृतकों में नाबालिग भी शामिल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। ज्यादातर लोगों की मौत जहरीली गैस से हुई। राष्ट्रपति ने दुख जताया और सहायता का आश्वासन दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी मेक्सिको के सोनारा राज्य में शनिवार को एक सुपरमार्केट में हुए जोरदार धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा बिजली के ट्रांसफॉर्मर में खराबी के कारण हुआ प्रतीत होता है।
राज्य के गवर्नर अल्फोंसो डुराजो ने बताया कि मृतक में कई नाबालिग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है और सरकार ने इसकी पारदर्शी जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के अभियोजक गुस्कावो सालास ने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत जहरीली गैस के धुएं के कारण दम घुटने से हुई। उन्होंने कहा कि 12 लोग घायल हुए हैं और उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
कैसे हुआ धमाका?
सालास ने बताया कि वॉल्डोज नाम की इस दुकान के अंदर ट्रांसफॉर्मर में खराबी आने से धमाका हुआ। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी सभी पहलुओं की जांच चल रही है और किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम ने इस हादे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सहायता दल भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि घायलों और मृतकों के परिवारों को मदद मिल सके।
दुकान के अंदर फंसे लोग
गवर्नर डुराजो ने कहा कि कोई भी इस दुख में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि आपातकालीन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण किया और कई लोगों की जान बचाई।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धमाके के बाद लोग दुकान के अंदर फंस गए क्योंकि चारों ओर आग लग गई थी। कई लोगों ने अंदर ही शरण लेने की कोशिश की लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाए। धमाका दोपहर करीब 2 बजे हुआ। आसपास के दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें बंद कर दीं ताकि आग वहां तक न फैले।
