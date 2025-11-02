Video: भूख से बिलखते लोगों का निवाला छीन रहा हमास, गाजा में लूटा खाने से भरा ट्रक 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सेंट्रल कमान (CENTCOM) ने एक ड्रोन फुटेज जारी की है, जिसमें हमास के संदिग्ध लोग दक्षिणी गाजा में एक मानवीय सहायता ट्रक को लूटते दिख रहे हैं। CENTCOM ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अमेरिका के सिविल-मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर (CMCC) ने देखा कि हमास के संदिग्ध लोग एक मदद ट्रक को लूट रहे थे। यह ट्रक एक मानवीय काफिले का हिस्सा था जो उत्तरी खान यूनिस में गाजा के लोगों को इंटरनेशनल पार्टनर्स से जरूरी मदद पहुंचा रहा था।”

31 अक्टूबर की बताई जा रही घटना बताया गया कि यह घटना 31 अक्टूबर को उत्तरी खान यूनिस के पास हुई, जहां अमेरिका के सिविल-मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक अमेरिकन एमक्यू-9 सर्विलांस ड्रोन से लाइव वीडियो के जरिए हमले को देखा। CENTCOM ने एक बयान में कहा, “ऑपरेट करने वालों ने ड्राइवर पर हमला किया और उसे सड़क के बीच में ले जाकर मदद का सामान और ट्रक लूट लिया। ड्राइवर की अभी क्या हालत है, यह पता नहीं है।”

600 से ज्यादा ट्रक हर रोज आ रहे गाजा लूटा गया ट्रक गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने वाले काफिले का हिस्सा था। दक्षिणी इजरायल के किरयात गत में मौजूद सीएमसीसी को ड्रोन फीड से अलर्ट भेजा गया था। CENTCOM ने कहा कि हाल के दिनों में मदद और कमर्शियल सामान से भरे 600 से ज्यादा ट्रक रोजाना गाजा में आ रहे हैं और यह घटना इन कोशिशों को कमजोर करती है।