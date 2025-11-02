इजरायल को सौंपे अवशेष बंधकों के शवों के नहीं, हमास दे रहा धोखा; अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते को झटका
हमास ने शुक्रवार रात तीन बंधकों के शवों के अवशेष इजरायल को सौंपे थे लेकिन परीक्षण में वे अवशेष इजरायली नागरिकों के नहीं मिले हैं। यह तथ्य इजरायल की प्रयोगशाला में हुए डीएनएटेस्ट में सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने यह जानकारी देते हुए नाराजगी जाहिर की है।
एपी, यरुशलम। हमास ने शुक्रवार रात तीन बंधकों के शवों के अवशेष इजरायल को सौंपे थे लेकिन परीक्षण में वे अवशेष इजरायली नागरिकों के नहीं मिले हैं। यह तथ्य इजरायल की प्रयोगशाला में हुए डीएनए टेस्ट में सामने आया है।
इजरायली पीएम के कार्यालय ने नाराजगी जताई
इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने यह जानकारी देते हुए नाराजगी जाहिर की है। इसे अमेरिका की मध्यस्थता में हुए शांति समझौते के लिए झटका माना जा रहा है। इजरायल ने इन शवों के बदले में गाजा प्रशासन को 30 फलस्तीनियों के शव सौंपे थे। ये लोग अक्टूबर 2023 से छिड़े इजरायल-हमास युद्ध के दौरान मारे गए थे।
हमास ने कही ये बात
हमास ने कहा है कि युद्ध के दौरान ध्वस्त भवनों और सुरंगों से इजरायली बंधकों के शवों को तलाशकर उनके अवशेष वह इजरायल को सौंप रहा है लेकिन इजरायल ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया है। इजरायल अब उन अवशेषों के नमूने ले रहा है जिनका वह पहले डीएनए टेस्ट कर रहा है।
हमास को 72 घंटे के भीतर इजरायली लोग देने थे
अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के तहत गाजा पट्टी में 10 अक्टूबर को युद्धविराम लागू हुआ था। योजना के अनुसार हमास को 72 घंटे के भीतर 20 जीवित और 28 मृत बंधकों के शव इजरायल को सौंपने थे।
13 अक्टूबर को हमास ने 20 बंधकों को मुक्त कर दिया लेकिन अभी तक केवल मृत बंधकों के 17 शव ही इजरायल को सौंपे हैं, 11 शव अभी गाजा में ही हैं।
बंधकों के शवों की तलाश चल रही है
हमास का कहना है कि इजरायली हमलों में भवनों और सुरंगों में रखे गए बंधक मारे गए और अब ध्वस्त सुरंगों के मलबे से बंधकों के शवों की तलाश चल रही है, जैसे-जैसे ये शव मिल रहे हैं उन्हें इजरायल को सौंपा जा रहा है।
