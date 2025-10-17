ब्रिटेन में सिनेगाग पर हमले की योजना बनाने में तीन को जेल, 8 से लेकर 11 साल की सजा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन में तीन दक्षिणपंथी चरमपंथियों को शुक्रवार को आठ से लेकर 11 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें मस्जिदों और सिनेगाग (यहूदी प्रार्थना स्थल) पर हमले की योजना बनाने का दोषी ठहराया गया था।

अभियोजकों ने सुनवाई के दौरान कहा कि ब्रोगन स्टीवर्ट, मार्को पिट्जेटु और क्रिस्टोफर रिंगरोज फरवरी 2024 में गिरफ्तार होने से पहले आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। तीनों पर ऐसी जानकारी एकत्र करने के आरोप भी थे, जो आतंकी हमले की तैयारी कर रहे किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती थी।