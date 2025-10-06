ब्रिटेन की मस्जिद में सीढ़ियों पर छिड़का पेट्रोल और लगा दी आग, नकाबपोश फरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के शांत तटीय शहर पीसहैवन में एक मस्जिद को शनिवार की रात आग लगा दी गई। पुलिस इसे नफरत की मानसिकता से किया गया अपराध मान रही है।

सीएनएन ने बताया कि जब आग लगाई गई, उस समय दो लोग मस्जिद के अंदर थे, लेकिन वे सुरक्षित रूप से निकलने में कामयाब रहे।

मस्जिद के एंट्री गेट पर उठीं आग की लपटें

आगजनी की यह घटना मैनचेस्टर में एक यहूदी उपासना स्थल सिनेगाग के बाहर हुए घातक हमले के कुछ ही दिन बाद हुई है। मस्जिद के प्रवेश द्वार पर आग की लपटें उठने के बाद सुबह 10 बजे से पहले आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल पर बुलाया गया।