    ब्रिटेन की मस्जिद में सीढ़ियों पर छिड़का पेट्रोल और लगा दी आग, नकाबपोश फरार

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    ब्रिटेन के पीसहैवन शहर में एक मस्जिद को शनिवार रात आग लगा दी गई। पुलिस इसे घृणा अपराध मान रही है। घटना के समय मस्जिद में दो लोग मौजूद थे जो सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। मस्जिद के प्रवेश द्वार पर आग की लपटें उठीं। यह घटना मैनचेस्टर में यहूदी उपासना स्थल पर हुए हमले के बाद हुई है।

    ब्रिटेन की मस्जिद में नकाबपोशों ने लगाई आग। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के शांत तटीय शहर पीसहैवन में एक मस्जिद को शनिवार की रात आग लगा दी गई। पुलिस इसे नफरत की मानसिकता से किया गया अपराध मान रही है।

    सीएनएन ने बताया कि जब आग लगाई गई, उस समय दो लोग मस्जिद के अंदर थे, लेकिन वे सुरक्षित रूप से निकलने में कामयाब रहे।

    मस्जिद के एंट्री गेट पर उठीं आग की लपटें 

    आगजनी की यह घटना मैनचेस्टर में एक यहूदी उपासना स्थल सिनेगाग के बाहर हुए घातक हमले के कुछ ही दिन बाद हुई है। मस्जिद के प्रवेश द्वार पर आग की लपटें उठने के बाद सुबह 10 बजे से पहले आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल पर बुलाया गया।

    सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश 

    एक स्वयंसेवक के अनुसार, वीडियो फुटेज में दो नकाबपोश व्यक्तियों को मस्जिद में प्रवेश करते हुए देखा गया। उन्होंने मुख्य दरवाजा खोलने का प्रयास किया और फिर सीढि़यों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद दोनों फरार हो गए।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

