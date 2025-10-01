Video: नशे में धुत यात्रियों ने बीच उड़ान में काटी गदर, हुई इमरजेंसी लैंडिंग

लंदन से एलिकांटे जा रही रायन एयर की फ्लाइट में नशे में धुत ब्रिटिश यात्रियों ने हंगामा किया जिसके कारण विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्रांसीसी पुलिस ने विमान में चढ़कर पांच पुरुषों को हिरासत में लिया जिनमें से एक ने आपातकालीन निकास द्वार खोलने की कोशिश की थी। रायन एयर ने कहा कि उनका अस्वीकार्य यात्री व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन ल्यूटन से एलिकांटे जा रही रायन एयर की एक फ्लाइट को उस समय आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी जब कुछ नशे में धुत ब्रिटिश यात्रियों ने विमान में हंगामा मचा दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी पुलिस विमान में चढ़कर पांच पुरुषों को ले जा रहे हैं। इनमें से एक यात्री डैनियल एश्ले-लॉज को पुलिस ने कान पकड़कर निकाला, जबकि अन्य यात्री ताली बजाकर गा रहे थे। घटना के अनुसार, एश्ले-लॉज आपातकालीन निकास द्वार के पास बैठा था और उसने कथित तौर पर उड़ान के दौरान दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह अपने दोस्तों के साथ बेनिडॉर्म में स्टैग पार्टी के लिए जा रहा था और उसने बोर्डिंग से पहले ड्यूटी-फ्री शराब पी थी।

Ryanair flight takes emergency landing in Toulouse after stag do start fighting on plane 🤦‍♂️ pic.twitter.com/P0CwJlmbUm — UK Fights 🇬🇧 (@krazyukfights) September 28, 2025 पुलिस का एक्शन पांच में से दो यात्रियों ने बिना किसी विरोध के विमान छोड़ दिया, लेकिन एश्ले-लॉज़ ने पुलिस के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। वायरल वीडियो में उसे चिल्लाते, विरोध करते और पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाते हुए देखा गया। उसके बेटे को भी पुलिस पर चिल्लाने के कारण विमान से उतार दिया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने पुष्टि की कि पांच पुरुषों को हिरासत में लिया गया। एश्ले-लॉज इतना नशे में था कि कई घंटों तक उससे पूछताछ नहीं हो सकी।

हैरानी की बात यह है कि बाद में एश्ले-लॉज को बेनिडॉर्म में अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए देखा गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इस घटना के बाद फ्लाइट बिना किसी और समस्या के रात 10:15 बजे एलिकांटे पहुंची।