Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: नशे में धुत यात्रियों ने बीच उड़ान में काटी गदर, हुई इमरजेंसी लैंडिंग

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:21 AM (IST)

    लंदन से एलिकांटे जा रही रायन एयर की फ्लाइट में नशे में धुत ब्रिटिश यात्रियों ने हंगामा किया जिसके कारण विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्रांसीसी पुलिस ने विमान में चढ़कर पांच पुरुषों को हिरासत में लिया जिनमें से एक ने आपातकालीन निकास द्वार खोलने की कोशिश की थी। रायन एयर ने कहा कि उनका अस्वीकार्य यात्री व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है।

    prefferd source google
    Hero Image
    वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी पुलिस विमान में चढ़कर पांच पुरुषों को ले जा रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन ल्यूटन से एलिकांटे जा रही रायन एयर की एक फ्लाइट को उस समय आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी जब कुछ नशे में धुत ब्रिटिश यात्रियों ने विमान में हंगामा मचा दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी पुलिस विमान में चढ़कर पांच पुरुषों को ले जा रहे हैं। इनमें से एक यात्री डैनियल एश्ले-लॉज को पुलिस ने कान पकड़कर निकाला, जबकि अन्य यात्री ताली बजाकर गा रहे थे।

    घटना के अनुसार, एश्ले-लॉज आपातकालीन निकास द्वार के पास बैठा था और उसने कथित तौर पर उड़ान के दौरान दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह अपने दोस्तों के साथ बेनिडॉर्म में स्टैग पार्टी के लिए जा रहा था और उसने बोर्डिंग से पहले ड्यूटी-फ्री शराब पी थी।

    पुलिस का एक्शन

    पांच में से दो यात्रियों ने बिना किसी विरोध के विमान छोड़ दिया, लेकिन एश्ले-लॉज़ ने पुलिस के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। वायरल वीडियो में उसे चिल्लाते, विरोध करते और पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाते हुए देखा गया। उसके बेटे को भी पुलिस पर चिल्लाने के कारण विमान से उतार दिया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने पुष्टि की कि पांच पुरुषों को हिरासत में लिया गया। एश्ले-लॉज इतना नशे में था कि कई घंटों तक उससे पूछताछ नहीं हो सकी।

    हैरानी की बात यह है कि बाद में एश्ले-लॉज को बेनिडॉर्म में अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए देखा गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इस घटना के बाद फ्लाइट बिना किसी और समस्या के रात 10:15 बजे एलिकांटे पहुंची।

    रायन एयर ने जारी किया बयान

    रायन एयर ने बयान जारी कर कहा कि फ्लाइट को कुछ यात्रियों के हंगामे के कारण टूलूज़ में डायवर्ट करना पड़ा। एयरलाइन ने कहा, "रायन एयर का अस्वीकार्य यात्री व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। हम ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव हो।"

    यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत ढहने से 91 छात्र मलबे में दबे, तीन की मौत और बचाव कार्य जारी