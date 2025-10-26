'ड्यूक ऑफ यॉर्क' की उपाधि के बाद शाही महल से होगी प्रिंस एंड्रयू की छु्ट्टी, क्या है पूरा मामला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विवादों में घिरे प्रिंस एंड्रयू की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जांच का सामना कर रहे प्रिंस को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि किंग चार्ल्स तृतीय के साथ उनके 30 कमरों वाले शाही महल को खाली करने के बारे में बातचीत चल रही है।

कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि जेफरी एपस्टीन के मुख्य आरोपियों में से एक द्वारा लगाए गए आरोपों पर नए सिरे से नाराजगी के बाद, किंग चार्ल्स अपने छोटे भाई को विंडसर कैसल के विशाल परिसर में स्थित अपने पुराने घर से बाहर निकाल सकते हैं।

'ड्यूक ऑफ यॉर्क' की उपाधि की वापसी से लिए प्रस्ताव पर जोर इस बीच, कुछ सांसद प्रिंस एंड्रयू से 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' की उपाधि औपचारिक रूप से वापस लेने के लिए आवश्यक संसदीय प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं, जबकि प्रिंस एंड्रयू ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह अब इस उपाधि का उपयोग नहीं करेंगे। किसी शाही व्यक्ति के आचरण पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस आयोजित करना भी आधुनिक समय में अभूतपूर्व होगा।

यह बहस कब होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है और किसी भी प्रस्ताव के बाध्यकारी होने की संभावना नहीं है। लेकिन इससे किंग और सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव और बढ़ जाएगा। गिफ्रे के संस्मरण से प्रकाश में आया मामला पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में तब आया है जब वर्जीनिया गिफ्रे के संस्मरण के प्रकाशन हुआ है, जिसमें अमेरिकी यौन अपराधी एपस्टीन की पीड़िता ने चौंकाने वाले विवरण में दोहराया था कि उसने एंड्रयू के साथ तीन बार यौन संबंध बनाए थे, जिसमें वह केवल 17 वर्ष की थी।

प्रिंस, जो किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं, उन्होंने अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक गिफ्रे को उनके खिलाफ नागरिक यौन उत्पीड़न के मामले को समाप्त करने के लिए 2022 में लाखों डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

'पिनसर मूवमेंट' इस लोकप्रिय पुस्तक के विमोचन के बाद उठे विवाद को और बढ़ाते हुए, द टाइम्स ने मंगलवार को खुलासा किया कि प्रिंस ने अपने रॉयल लॉज स्थित घर का दो दशकों से किराया नहीं दिया है, जहां वह अपनी पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन के साथ रहते हैं। यह व्यवस्था 2003 में क्राउन एस्टेट, शाही परिवार की स्वतंत्र रूप से संचालित भूमि और संपत्ति के स्वामित्व वाली हवेली के लिए हुए एक अनुकूल सौदे से उपजी है।