Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'ड्यूक ऑफ यॉर्क' की उपाधि के बाद शाही महल से होगी प्रिंस एंड्रयू की छु्ट्टी, क्या है पूरा मामला?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    विवादों में घिरे प्रिंस एंड्रयू की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ उनके 30 कमरों वाले शाही महल को खाली करने की बातचीत चल रही है। 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' की उपाधि वापस लेने के लिए भी दबाव बढ़ रहा है। वर्जीनिया गिफ्रे के संस्मरण के प्रकाशन के बाद मामला फिर से सुर्खियों में है। प्रिंस पर रॉयल लॉज का किराया नहीं देने का भी आरोप है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रिंस एंड्रयू। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विवादों में घिरे प्रिंस एंड्रयू की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जांच का सामना कर रहे प्रिंस को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि किंग चार्ल्स तृतीय के साथ उनके 30 कमरों वाले शाही महल को खाली करने के बारे में बातचीत चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि जेफरी एपस्टीन के मुख्य आरोपियों में से एक द्वारा लगाए गए आरोपों पर नए सिरे से नाराजगी के बाद, किंग चार्ल्स अपने छोटे भाई को विंडसर कैसल के विशाल परिसर में स्थित अपने पुराने घर से बाहर निकाल सकते हैं।

    'ड्यूक ऑफ यॉर्क' की उपाधि की वापसी से लिए प्रस्ताव पर जोर

    इस बीच, कुछ सांसद प्रिंस एंड्रयू से 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' की उपाधि औपचारिक रूप से वापस लेने के लिए आवश्यक संसदीय प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं, जबकि प्रिंस एंड्रयू ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह अब इस उपाधि का उपयोग नहीं करेंगे। किसी शाही व्यक्ति के आचरण पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस आयोजित करना भी आधुनिक समय में अभूतपूर्व होगा।

    यह बहस कब होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है और किसी भी प्रस्ताव के बाध्यकारी होने की संभावना नहीं है। लेकिन इससे किंग और सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव और बढ़ जाएगा।

    गिफ्रे के संस्मरण से प्रकाश में आया मामला

    पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में तब आया है जब वर्जीनिया गिफ्रे के संस्मरण के प्रकाशन हुआ है, जिसमें अमेरिकी यौन अपराधी एपस्टीन की पीड़िता ने चौंकाने वाले विवरण में दोहराया था कि उसने एंड्रयू के साथ तीन बार यौन संबंध बनाए थे, जिसमें वह केवल 17 वर्ष की थी।

    प्रिंस, जो किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं, उन्होंने अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक गिफ्रे को उनके खिलाफ नागरिक यौन उत्पीड़न के मामले को समाप्त करने के लिए 2022 में लाखों डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

    'पिनसर मूवमेंट'

    इस लोकप्रिय पुस्तक के विमोचन के बाद उठे विवाद को और बढ़ाते हुए, द टाइम्स ने मंगलवार को खुलासा किया कि प्रिंस ने अपने रॉयल लॉज स्थित घर का दो दशकों से किराया नहीं दिया है, जहां वह अपनी पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन के साथ रहते हैं। यह व्यवस्था 2003 में क्राउन एस्टेट, शाही परिवार की स्वतंत्र रूप से संचालित भूमि और संपत्ति के स्वामित्व वाली हवेली के लिए हुए एक अनुकूल सौदे से उपजी है।

    रॉयल लॉज खाली करने को लेकर बातचीत

    ब्रिटिश अखबारों ने बताया कि इसी के कारण किंग और प्रिंस एंड्रयू के बीच के रॉयल लॉज खाली करने को लेकर बातचीत चल रही है।

    द संडे टाइम्स ने कहा कि एंड्रयू को "संसद और बकिंघम पैलेस से उनके 'ड्यूक' उपाधि को छीनने और उन्हें विंडसर से निर्वासित करने के लिए एक 'पिनसर मूवमेंट' का सामना करना पड़ा। अखबार ने बताया कि अगर उन्हें वित्तीय मुआवजा और एक उपयुक्त वैकल्पिक घर की पेशकश की जाती है, तो वह वहां से जाने के लिए सहमत हो सकते हैं।

    (समाचार एजेंसी एएफपी के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें: 'देशों के चयन का अधिकार हमारा होगा', गाजा में तैनात होने वाली बहुराष्ट्रीय सेना को लेकर बोले नेतन्याहू