'देशों के चयन का अधिकार हमारा होगा', गाजा में तैनात होने वाली बहुराष्ट्रीय सेना को लेकर बोले नेतन्याहू
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में तैनात बहुराष्ट्रीय सेना में देशों का चयन इजरायल करेगा। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ड्रोन हमला किया, जिसमें एक कमांडर मारा गया। हमास ने 15 इजरायली बंधकों के शव सौंपे, बाकी की तलाश जारी है। ट्रंप ने हमास को 48 घंटे में बाकी शव लौटाने को कहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में तैनात होने वाली बहुराष्ट्रीय सेना में शामिल होने वाले देशों के चयन का अधिकार इजरायल का होगा। विदित हो कि इजरायल गाजा में तुर्किये की भूमिका को पहले ही खारिज कर चुका है।
इजरायली सेना ने शनिवार-रविवार की रात युद्धविराम तोड़ते हुए गाजा पट्टी के मध्य भाग में ड्रोन हमले में एक व्यक्ति को मार गिराया। इजरायली सेना ने कहा है कि यह टारगेट किलिंग थी और इसमें इस्लामिक जिहाद ग्रुप के प्रमुख कमांडर को मारा गया जो इजरायली सेना पर हमले की योजना में शामिल था।
हमास ने कितने बंधकों के शव इजरायल को दिए?
इस्लामिक जिहाद गाजा में हमास के बाद दूसरा प्रमुख सशस्त्र संगठन है। शांति समझौते के अनुसार हमास ने 28 मृत इजरायली बंधकों में से 15 के शव दे दिए हैं, गाजा में बाकी के शवों की तलाश का काम जारी है। हमास यह कार्य मिस्त्र के सहयोग से कर रहा है जिसमें मशीनों के जरिये मलबे में दबे शव बाहर निकाले जा रहे हैं।
ट्रंप ने कितना समय दिया?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हमास को बाकी बंधकों के शव लौटाने के लिए 48 घंटों का समय दिया है। इसके बाद शांति योजना के द्वितीय चरण पर कार्य होगा जिसमें हमास को हथियार और गाजा की सत्ता छोड़नी है।
