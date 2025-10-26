अमेरिका ड्रोन से कर रहा गाजा की निगरानी, इजरायली सेना ने देर रात किया हमास के ठिकानों पर हमला

Language
    Sun, 26 Oct 2025 04:13 AM (IST)

    इजरायली सेना ने देर रात किया हमास के ठिकानों पर हमला (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर,यरुशलम। अमेरिकी सेना ने शनिवार को गाजा पट्टी पर ड्रोन उड़ाकर वहां पर युद्धविराम की स्थितियों को देखा। इस दौरान इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों की गतिविधियां देखी गईं। देखा गया कि कहीं कोई उकसावे की कार्रवाई में तो संलग्न नहीं है।

    इस बीच शनिवार देर रात गाजा के मध्य में इजरायली सेना द्वारा हमले की सूचना है। इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के तहत गत 10 अक्टूबर को गाजा में युद्धविराम लागू हुआ था। उसके तीन दिन बाद हमास ने इजरायल से अगवा कर बंधक बनाए गए 20 लोगों को छोड़ा।

     

    28 बंधकों के शवों में से ज्यादातर को हमास ने दे दिया है। कई बार युद्धविराम टूटने के बाद अमेरिका ने ड्रोन से गाजा की निगरानी का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया के अमेरिकी सैन्य अड्डों में ड्रोन से खींची जा रहीं तस्वीरें देखी जा रही हैं।

     

    इस बीच गाजा में खाद्यान्न को लेकर समस्या बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बार-बार कहे जाने के बावजूद इजरायल गाजा पट्टी में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री नहीं जाने दे रहा है।

     

    ट्रंप की शांति योजना के मुताबिक हमास को अब अपने हथियार और गाजा की सत्ता छोड़नी है लेकिन हमास ने इस बारे में अभी तक कुछ भी ठोस रूप में नहीं कहा है।