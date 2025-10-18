Language
    1984 से लेकर 2025 तक विवादों से घिरे रहे प्रिंस एंड्रयू. अब खत्म हुआ शाही अध्याय; ये रही पूरी लिस्ट

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:47 PM (IST)

    ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू को किंग चार्ल्स III ने शाही पद से हटा दिया है। जेफ्री एप्सटीन से संबंधों के खुलासे के बाद यह फैसला लिया गया। प्रिंस एंड्रयू पर कई विवादों और मुकदमों के आरोप लगे थे। उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में एप्सटीन का बचाव किया था, जिससे उनकी साख और गिर गई। वर्जीनिया ज्यूफ्रे के साथ यौन शोषण मामले में भी उनका नाम आया था।

    40 साल की शर्मनाक करतूतों के बाद प्रिंस एंड्रयू का शाही अध्याय खत्म (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू को आखिरकार अपने बाकी बचे शाही किताबों से भी हाथ धोना पड़ा है। यह कदम किंग चार्ल्स III ने उस वक्त उठाया जब जेफ्री एप्सटीन से उनके पुराने रिश्ते को लेकर नए खुलासे सामने आए। एंड्रयू लंबे समय से शाही परिवार की परेशावियों की वजह बने हुए थे। बीते 40 सालों में व कई बार विवादों, मुकदमों और निजी फायदे के आरोपों में घिरते रहे।

    क्या-क्या रहा विवाद?

    • 1984:- लॉस एजिलिस में एक निर्माण स्थल का दौरा करते हुए एंड्रयू ने पत्रकारों पर पेंट छिड़क दिया था और मुस्कुराते हुए कहा- 'मजा आया'।
    • 2007:- विंडसर कैसल के पास अपनी हवेली 1.5 करोड़ पाउंड में बेचने पर विवाद हुआ, क्योंकि खरीदार ने मांग से 20% ज्यादा कीमत दी थी। बताया गया कि खरीदार कजाखिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजरबायेव का दामाद था, जिससे प्रभाव खरीदने के आरोप लगे।
    • 2010:- एक स्टिंग ऑपरेशन में एंड्रयू की पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन को पैसे लेकर राजकुमार तक पहुंच बेचते हुए दिखाया गया।
    • एप्सटीन से जुड़ाव और गिरती साख
    • 2011:- एप्सटीन से संबंध उजागर होने के बाद एंड्रयू को ब्रिटेन के विशेष व्यापार दूत के पद से इस्तीफा देना पड़ा।
    • 2019:- एप्सटीन को नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जेल में आत्महत्या कर ली। इसी के बाद एंड्रयू पर भी नाबालिग पीड़िता से संबंध के आरोप लगे, हालांकि उन्होंने इनकार किया।
    • 2019:- बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में एंड्रयू ने एप्सटीन का बचाव किया और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। उनके बयानों ने मामला और बिगाड़ दिया।

    शाही परिवार के कठोर कदम

    नवंबर 2020 में बकिंघम पैलेस ने घोषणा की कि एंड्रयू सभी शाही कर्तव्यों से अनिश्चित काल तक दूर रहेंगे। चार दिन बाद उनसे 230 चैरिटी संगठनों की जिम्मेदारी भी ले ली गई। 2022 में उन्होंने वर्जीनिया ज्यूफ्रे द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में अदालती समझौता किया। माना गया कि उन्होंने करीब 1 करोड़ डॉलर का समझौता किया, हालांकि आरोप नहीं माने। इसके बाद 2024 में उनके एक संदिग्ध चीनी कारोबारी से रिश्ते सामने आए, जिसे ब्रिटेन ने सुरक्षा खतरा बताते हुए देश से निकाल दिया।

    और क्या-क्या हुए खुलासे?

    अप्रैल 2025 में वर्जीनिया ज्यूफ्रे ने ऑस्ट्रेलिया में आत्महत्या कर ली। इसके बाद अक्टूबर 2025 में ब्रिटिश मीडिया ने खुलासा किया कि एंड्रयू ने फरवरी 2011 में एप्सटीन को एक ईमेल भेजा था जिसमें लिखा, "हम इसमें साथ हैं, हमें इससे ऊपर उठना होगा।" यह वही समय था जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उन्होंने एप्सटीन से सारे संबंध तोड़ दिए हैं। इस झूठे बयान ने उनके लिए आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया।

