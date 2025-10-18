'हम जवाब देना जानते हैं', तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद PAK को अफगानिस्तान की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी संघर्ष के बीच आज दोहा (कतर) में दोनों देशों की बैठक होनी है। यह बैठक क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयास का हिस्सा है। लेकिन बैठक से ठीक पहले अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करने का गंभीर आरोप लगाया है।

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जैसा पहले तय हुआ था, आज दोहा में पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी है।

पाकिस्तान ने फिर से की फायरिंग इस बीच, पिछली रात पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका प्रांत के नागरिक इलाकों पर फिर से हवाई हमले किए, जिसमें कई नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का यह उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की ये कार्रवाइयां जानबूझकर संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश है।

तालिबान प्रवक्ता ने आगे कहा, "इस्लामिक अमीरात को इन हमलों का जवाब देने का अधिकार है, लेकिन दोहा में हमारी वार्ता टीम गरिमा बनाए रखने के लिए हमने अपनी सेनाओं को फिलहाल नई कार्रवाई से रोका है।" उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान शांति और स्थिरत के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मौजूदा घटनाए पूरी तरह पाकिस्तान की आक्रामकता का नतीजा है।

दोहा पहुंचा पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल दूसरी ओर, पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी दोहा पहुंच गया है, जिसमें रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख असीम मलिक शामिल हैंष इन वार्ताओं का उद्देश्य सीमा पर जारी झड़पों को रोकने और संघर्ष को कम करने का है।

इस बीच, अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र के अधकारियों ने बताया कि स्पिन बोल्दक इलाके से लगभग 20 हजार परिवार विस्थापित हुए हैं। ये लोग पाकिस्तानी बमबारी के डर से अपने घर छोड़कर रेगिस्तानों और अस्थायी इलाकों में शरण ले रहे हैं।