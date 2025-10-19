प्रिंस एंड्रयू की और बढ़ी मुश्किलें, यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की कुंडली निकालने का पुलिस को दिया था काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू ने 2011 में पुलिस से वर्जीनिया जियुफ्रे नाम की महिला की निजी जानकारी निकलवाने की कोशिश की थी, ऐसी रिपोर्ट ब्रिटिश अखबार मेल ऑन संडे में सामने आई है। जियुफ्रे ने एंड्रयू पर उस समय यौन शोषण का आरोप लगाया था, जब वह नाबालिग थीं।

रिपोर्ट आने के कुछ दिन पहले ही एंड्रयू ने आलोचनाओं के बीच अपना 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' खिताब छोड़ने का एलान किया था। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि वह इन नए दावों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। वहीं, बकिंघम पैलेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

कौन हैं प्रिंस एंड्रयू? बता दें, प्रिंस एंड्रयू किंग चार्ल्स के छोटे भाई हैं। उन्होंने 2011 में यूके के ट्रेड एम्बेसडर पद से इस्तीफा दिया था। 2019 में उन्होंने सभी शाही जिम्मेदारियां छोड़ दी और 2022 में यौन शोषण के आरोपों के चलते उनके सैन्य पद और शाही अधिकार भी छीन लिए गए थे।

वहीं, वर्ष 2022 में एंड्रयू ने वर्जीनिया जियुफ्रे द्वारा दायर मुकदमे को कोर्ट के बाहर निपटा लिया था। जियुफ्रे ने उन पर आरोप लगाया था कि एंड्रयू ने उनका शोषण किया था जब वह किशोरी थीं। हाल ही में जियुफ्रे की आत्महत्या के बाद मामला फिर चर्चा में आया है, खासकर उनकी किताब के आने के बाद।

क्या है रिपोर्ट में? मेन ऑन संडे की रिपोर्ट के अनुसार, एंड्रयू ने 2011 में अपने सुरक्षा अधिकारी से कहा था कि वह जियुफ्रे के बारे में जानकारी जुटाएं। रिपोर्ट में दावा है कि उन्होंने उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी को ईमेल कर कहा था कि उनके पास जियुफ्रे की जन्मतिथि और सोशल सिक्योरिटी नंबर है और उन्हें लगता है कि उसका अमेरिका में क्रिमिनल रिकॉर्ड है।