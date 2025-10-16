'मेरे साथ यौन संबंध बनाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता हो', प्रिंस एंड्रयू पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गिफ्रे की किताब में कई खुलासे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू ने उस समय की 17 साल की वर्जीनिया गिफ्रे के साथ दुष्कर्म करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा, ये बात ग्रिफे के मरणोपरांत लिखे गए संस्मरण में कही गई है। "नोबडीज गर्ल: अ मेमॉयर ऑफ सर्वाइविंग एब्यूज एंड फाइटिंग फॉर जस्टिस" में, जेफरी एपस्टीन कांड की केंद्र में रही महिला गिफ्रे ने कहा है कि उसने एंड्रयू के साथ तीन अलग-अलग मौकों पर यौन संबंध बनाए, एक बार तो तब, जब 18 साल से कम उम्र उम्र की थी। ग्रिफे की यह किताब 21 अक्टूबर को नोफ द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एपस्टीन ने मुझे सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया- ग्रिफ गिफ्रे ने यह आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरीं कि अमेरिकी फाइनेंसर एपस्टीन ने उन्हें एक सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया और एंड्रयू ने उन पर हमला किया। हालांकि, एंड्रयू ने गिफ्रे के आरोपों का बार-बार खंडन किया है और करोड़ों डॉलर का समझौता करके मुकदमे से बचने में कामयाब रहे हैं।

द गार्जियन द्वारा प्रकाशित अंशों में, गिफ्रे ने मार्च 2001 में लंदन में किंग चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई, प्रिंस से हुई मुलाकात का वर्णन किया है। कथित तौर पर एंड्रयू को उसकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए कहा गया था, जो उसने सही ढंग से किया और स्पष्टीकरण देते हुए कहा: "मेरी बेटियां तुमसे बस थोड़ी छोटी हैं।"

ग्रिफे ने किताब में लगाए आरोप एपस्टीन की सहयोगी और पूर्व प्रेमिका, गिस्लेन मैक्सवेल के लंदन स्थित घर लौट आए, जहां उन्होंने यौन संबंध बनाए, गिफ्रे ने अगले हफ्ते प्रकाशित होने वाली अपनी किताब में आरोप लगाया। 'मेरे साथ यौन संबंध बनाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता हो' उसने लिखा, "वह काफी मिलनसार था, लेकिन फिर भी अधिकारपूर्ण था। मानो वह मेरे साथ यौन संबंध बनाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता हो।" अगली सुबह मैक्सवेल ने कथित तौर पर उससे कहा: "तुमने बहुत अच्छा किया। प्रिंस ने मजे किए।" उसने कहा कि एपस्टीन ने उसे "उस आदमी की सेवा करने के लिए 15,000 डॉलर दिए थे जिसे टैब्लॉइड्स रैंडी एंडी कहते थे।"

एपस्टीन ने जेल में कर ली आत्महत्या एपस्टीन ने 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी के मुकदमे का इंतजार करते हुए आत्महत्या कर ली थी। 63 साल के मैक्सवेल को एपस्टीन के लिए नाबालिग लड़कियों की सप्लाई करने के आरोप में 2022 में अमेरिका में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।