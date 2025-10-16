Language
    'बेहतर होगा कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, उनका नहीं', भारत में अमेरिकी राजदूत पर क्यों भड़के ट्रंप? 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का उपयोग करके भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का श्रेय लिया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आठ महीनों में आठ युद्ध रोके हैं और अमेरिका व्यापार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिससे देश समृद्ध हो रहा है। ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत को बेहतर प्रतिनिधित्व करने की नसीहत दी।

    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ का सहारा लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का क्रेडिट लिया है। वह अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने आठ युद्ध रुकवाए हैं और नोबेल शांति पुरस्कार के सही दावेदार हैं। हालांकि इस बार का पुरस्कार उन्हें नहीं मिला।

    ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे पास भारत में नए राजदूत यहीं हैं। उनका अच्छा प्रतिनिधित्व है। आप (भारत में US के राजदूत, सर्जियो गोर) बेहतर होगा कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, उनका नहीं...लेकिन सर्जियो बहुत अच्छा काम करेंगे। वह बहुत अच्छा काम करेंगे।"

    '8 महीने में रोके 8 युद्ध'

    व्हाइट हाउस से मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने बुधवार को कहा कि इस साल जनवरी में पद संभालने के बाद से उन्होंने आठ युद्ध रोके हैं। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राष्ट्रपति ने एक भी जंग नहीं रोकी हो। मैंने 8 महीने में आठ जंग रोकी हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? मैंने भी कहा था कि ये नामुमकिन है। नहीं... लेकिन मुझे लगता है कि अगला साल बेहतर होगा। आप जानते हैं कि मुझे किस बात की परवाह है। मैंने शायद सैकड़ों और लाखों जान बचाई हैं।"

    'अमेरिका अमीर देश बन रहा है'

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि देश ट्रेड में "बहुत अच्छा" कर रहा है और टैरिफ के तौर पर सैकड़ों और अरबों डॉलर कमा रहा है, जिससे देश अमीर बन रहा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका ने दुनिया भर में कई युद्ध रोके हैं।

