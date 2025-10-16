'नोबेल की चाह में भारत से बिगाड़े रिश्ते, पाक से बेटे को पैसे दिलवाए'; ट्रंप पर भड़के पूर्व US राजदूत
अमेरिका के पूर्व राजदूत रहम इमैनुएल ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार की लालसा में भारत के साथ 40 साल की रणनीतिक साझेदारी को खतरे में डाल दिया। इमैनुएल ने ट्रंप के बेटे पर पाकिस्तान से पैसा लेने का भी आरोप लगाया, जिससे भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर संबंधों को बर्बाद कर दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के शीर्ष डेमोक्रेटिक नेता और पूर्व राजदूत रहम इमैनुएल ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की लालसा में भारत के साथ 40 साल की रणनीतिक साझेदारी को ताक पर रख दिया।
इतना ही नहीं, इमैनुएल ने ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकी पर भी सवाल उठाए, दावा किया कि ट्रंप के बेटे को इस्लामाबाद से पैसा मिल रहा है। यह बयान भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव और ट्रम्प की नीतियों पर सवाल उठाता है। इमैनुएल ने कहा कि ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए दबाव डाला और इसे अपनी उपलब्धि बताकर नोबेल पुरस्कार की मांग की।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानी सेना की गुजारिश पर रोका। लेकिन ट्रंप ने कम से कम 50 बार दावा किया कि उन्होंने 200% टैरिफ की धमकी देकर दोनों देशों को झुकाया।
नोबेल की चाहत में बिगड़े रिश्ते
इमैनुएल, जो बराक ओबामा के प्रशासन में व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सैन्य क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार हो सकता था। लेकिन ट्रम्प ने अपने अहंकार और नोबेल की चाहत में यह मौका गंवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ थोपकर और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बनाकर 40 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्रशासनों द्वारा भारत के साथ बनाए गए रिश्तों को, यहां तक कि अपनी पहली सरकार के दौरान की गई प्रगति को, अपने अहंकार और पाकिस्तान से मिले पैसे के लिए कुर्बान कर दिया।"
पाकिस्तान से पैसे का कनेक्शन
इमैनुएल ने ट्रम्प के बेटे और उनके सहयोगी स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ पर पाकिस्तान से पैसा लेने का आरोप लगाया। जैक विटकॉफ ने अप्रैल 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ डिजिटल वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया था। इस कंपनी में डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, एरिक ट्रम्प और जारेड कुशनर की हिस्सेदारी की खबरें हैं। इमैनुएल ने इसे ट्रम्प की पाकिस्तान के प्रति नरम नीति का कारण बताया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।