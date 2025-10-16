'नोबेल की चाह में भारत से बिगाड़े रिश्ते, पाक से बेटे को पैसे दिलवाए'; ट्रंप पर भड़के पूर्व US राजदूत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के शीर्ष डेमोक्रेटिक नेता और पूर्व राजदूत रहम इमैनुएल ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की लालसा में भारत के साथ 40 साल की रणनीतिक साझेदारी को ताक पर रख दिया।

इतना ही नहीं, इमैनुएल ने ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकी पर भी सवाल उठाए, दावा किया कि ट्रंप के बेटे को इस्लामाबाद से पैसा मिल रहा है। यह बयान भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव और ट्रम्प की नीतियों पर सवाल उठाता है। इमैनुएल ने कहा कि ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए दबाव डाला और इसे अपनी उपलब्धि बताकर नोबेल पुरस्कार की मांग की।

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानी सेना की गुजारिश पर रोका। लेकिन ट्रंप ने कम से कम 50 बार दावा किया कि उन्होंने 200% टैरिफ की धमकी देकर दोनों देशों को झुकाया। नोबेल की चाहत में बिगड़े रिश्ते इमैनुएल, जो बराक ओबामा के प्रशासन में व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सैन्य क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार हो सकता था। लेकिन ट्रम्प ने अपने अहंकार और नोबेल की चाहत में यह मौका गंवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ थोपकर और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बनाकर 40 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्रशासनों द्वारा भारत के साथ बनाए गए रिश्तों को, यहां तक कि अपनी पहली सरकार के दौरान की गई प्रगति को, अपने अहंकार और पाकिस्तान से मिले पैसे के लिए कुर्बान कर दिया।"