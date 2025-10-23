Language
    पार्किंसन रोगी ने ब्रेन सर्जरी में बजाया क्लैरिनेट, वीडियो हुआ वायरल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    लंदन में पार्किंसन रोग से पीड़ित 65 वर्षीय महिला ने ब्रेन सर्जरी के दौरान क्लैरिनेट बजाकर डॉक्टरों को हैरान कर दिया। डीप-ब्रेन स्टिमुलेशन के दौरान उनकी उंगलियों की गति में सुधार हुआ, जिससे वह फिर से क्लैरिनेट बजाने में सक्षम हो गईं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।

    Hero Image

    ब्रेन सर्जनी के दौरान महिला ने बजाया क्लैरिनेट (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पार्किंसन रोग से पीड़ित 65 साल की महिला ने लंदन में दिमाग की सर्जरी के दौरान क्लैरिनेट बजाकर डॉक्टरों को आश्चर्यचकित कर दिया। ईस्ट ससेक्स के क्रोबोरो में रहने वाली डेनिस बेकन ने दिमाग की सर्जरी के दौरान इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिए जाने पर उनकी उंगलियों की गति में तुरंत सुधार देखा गया।

    बीबीसी के अनसार, रिटायर्ड स्पीच एंड लैंगवेज थेरेपिस्ट डेनिस बेकन ने पार्किंसन के लक्षणों से राहत पाने के लिए किंग्स कॉलेज अस्पताल में डीप-ब्रेन स्टिमुलेशन करवाया।

    साल 2014 में बीमारी का पता चलने के बाद बीमारी के कारण उनके चलने, तैरने, डांस करने और क्लैरिनेट बजाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने 5 साल पहले ग्रिंस्टेड कॉन्सर्ट बैंड के साथ परफॉर्म करना बंद कर दिया था।

    ब्रेन सर्जनी के दौरान महिला ने बजाया क्लैरिनेट

    किंग्स कॉलेज अस्पताल में डीप-ब्रेन स्टिमुलेशन के दौरान डेनिस बेकन के सर और खोपड़ी सुन्न करने के लिए उन्हें लोकल एनेस्थीसिया दिया गया। चार घंटे चले इस ऑपरेशन के दौरान वो जागती रहीं। इलेक्ट्रोड एक्टिव होने के बाद, उनकी उंगलियां ज्यादा आसानी से हिलने लगीं, जिससे वह फिर से क्लैरिनेट बजाने लगीं।

    उन्होंने कहा, "मुझे याद है कि स्टिमुलेशन के बाद मेरा सीधा हाथ ज्यादा आसानी से हिलने लगा था और इससे क्लैरिनेट बजाने की मेरी क्षमता में भी सुधार हुआ, जिससे मैं बहुत खुश थी।"

    पार्किंसंस रोग से पीड़ित थी महिला

    सर्जरी के दौरान क्लैरिनेट बजाते हुए उनका एक वीडियो एसोसिएटेड प्रेस द्वारा एक्स पर इस कैप्शन के साथ साझा किया गया था, "लंदन के एक अस्पताल में पार्किंसंस रोग से पीड़ित एक मरीज ब्रेन सर्जरी के दौरान क्लैरिनेट बजाती हुई।"

     एक्स पर इस वीडियो ने तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई यूजर्स बेकन के कौशल और उनके समर्पण से चकित रह गए।

    एक यूजर ने लिखा, "ऐसे पल चिकित्सा और मानवता, दोनों को नई परिभाषा देते हैं।" दूसरे यूजर ने कहा, "सर्जरी के बीच क्लैरिनेट बजाना अद्भुत साहस दर्शाता है और दिमाग की उल्लेखनीय क्षमताओं को उजागर करता है।"

