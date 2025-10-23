Language
    फ्लाइट में बैन होगा पावर बैंक? आग लगने की घटनाओं के बाद DGCA कर रहा विचार

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    विमान में पावर बैंकों पर प्रतिबंध लगने की संभावना है। हाल ही में पावर बैंक में आग लगने की घटनाओं के बाद DGCA गंभीरता से विचार कर रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, DGCA विमानों में पावर बैंकों के उपयोग को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है। DGCA का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है।

    Hero Image

    फ्लाइट में पावर बैंक पर बैन की तैयारी। (प्रतीकात्मक)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की एक फ्लाइट में उड़ान के दौरान आग लगने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) देशभर में फ्लाइट में पावर बैंकों के इस्तेमाल पर बैन करने पर विचार कर रहा है। यह कदम लिथियम बैटरी से चलने वाले उपकरणों को लेकर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच उठाया गया है।

    रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयर पोर्ट से दीमापुर जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट के उड़ान भरने के दौरान एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और क्योंकि केबिन क्रू ने आग को तुरंत बुझा दिया।

    फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल पर लग सकती है रोक

    डीजीसीए ने उड़ानों में यात्रियों और एयरलाइनों, दोनों द्वारा पावर बैंकों के इस्तेमाल की व्यापक समीक्षा शुरू की है। इस समीक्षा के बाद फ्लाइट में पावर बैंकों के इस्तेमाल पर बैन या जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम नहीं किया जा सका तो उन्हें ले जाने पर पूरी तरह से रोक भी लग सकती है।

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है और दोनों एजेंसियां अब नए सुरक्षा उपाय तय करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

    आग लगने से नहीं हुआ कोई नुकसान

    इंडिगो एयरलाइंस ने पुष्टि की है कि दिल्ली से नागालैंड के दीमापुर जा रही उड़ान 6E 2107, "सीट की पिछली जेब में रखे एक यात्री के पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक सामान से लगी मामूली आग" के कारण टैक्सी करने के तुरंत बाद ही वापस बे में लौट आई।

    एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "क्रू मेंबर ने स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का पालन करते हुए स्थिति को तुरंत संभाला और घटना पर कुछ ही सेकंड में काबू पा लिया गया। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित थे और आग से विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसे बाद में सुरक्षा जांच के बाद उड़ान के लिए मंजूरी दे दी गई।

    दीमापुर में विमान की सुरक्षित लैंडिंग

    Flightradar24.com के उड़ान-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि एयरबस A320neo अंततः 14:33 बजे दिल्ली से रवाना हुआ और 16:45 बजे दीमापुर में सुरक्षित रूप से उतरा।

    एमिरेट्स एयरलाइंस में पावर बैंक के इस्तेमाल रोक

    अक्टूबर की शुरुआत में, एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यात्रियों को अब केवल 100 वाट-घंटे से कम क्षमता वाले पावर बैंक ही ले जाने की अनुमति है, और उन्हें चार्ज करने या उड़ान के दौरान मोबाइल उपकरणों को चलाने के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त मनाही है।

    इसी तरह, सिंगापुर एयरलाइंस ने अप्रैल में एक नीति लागू की, जिसके तहत उड़ान के दौरान पावर बैंकों के इस्तेमाल या चार्जिंग पर रोक लगा दी गई। कैथे पैसिफिक और कतर एयरवेज सहित कई अन्य एयरलाइनों ने भी यात्रियों के पावर बैंक रखने की जगहें सीमित कर दी हैं।

