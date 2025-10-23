लोकपाल विवाद के बीच अमिताभ कांत ने खरीदी महिंद्रा की EV कार, कहा- जिन्हें BMW चाहिए वे...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकपाल अपने सदस्यों के लिए 7 बीएमडब्लूय कार खरीदने का टेंडर निकाला है। इस टेंडर के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। देश में बढ़ते विवाद के बीच नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने घोषणा की है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी BMW खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक बार मेक इन इंडिया EV का अनुभव जरूर लेना चाहिए।

दरअसल, अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैंने अभी-अभी महिंद्रा XEV9 ली है, जो जन्मजात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाती है। इसमें बहुत ही इनोवेटिव डिजाइन, एडवांस्ड EV टेक्नोलॉजी और शानदार ड्राइविंग परफॉर्मेंस है। बता दें कि अमिताभ कांत ने अपनी नई कार के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

क्या बोले अमिताभ कांत? नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने पोस्ट में लिखा कि #MakeInIndia इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हुए ग्रीन भविष्य की ओर भारत के सफर में योगदान देकर खुशी हो रही है। EVs की ओर बदलाव सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं है, यह साफ हवा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एक मजबूत घरेलू इंडस्ट्री के साथ भारत की तरक्की को पावर देने के बारे में है।