    लोकपाल विवाद के बीच अमिताभ कांत ने खरीदी महिंद्रा की EV कार, कहा- जिन्हें BMW चाहिए वे...

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:53 PM (IST)

    लोकपाल सदस्यों की कारों को लेकर विवाद के बीच, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य बताते हुए इसका समर्थन किया और आलोचकों को जवाब दिया। यह खरीद ऐसे समय में हुई है जब लोकपाल में कारों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

    Hero Image

    नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने खरीदी महिद्रा की इलेक्ट्रिक कार। (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकपाल अपने सदस्यों के लिए 7 बीएमडब्लूय कार खरीदने का टेंडर निकाला है। इस टेंडर के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। देश में बढ़ते विवाद के बीच नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने घोषणा की है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी BMW खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक बार मेक इन इंडिया EV का अनुभव जरूर लेना चाहिए।

    दरअसल, अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैंने अभी-अभी महिंद्रा XEV9 ली है, जो जन्मजात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाती है। इसमें बहुत ही इनोवेटिव डिजाइन, एडवांस्ड EV टेक्नोलॉजी और शानदार ड्राइविंग परफॉर्मेंस है। बता दें कि अमिताभ कांत ने अपनी नई कार के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

    क्या बोले अमिताभ कांत?

    नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने पोस्ट में लिखा कि #MakeInIndia इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हुए ग्रीन भविष्य की ओर भारत के सफर में योगदान देकर खुशी हो रही है। EVs की ओर बदलाव सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं है, यह साफ हवा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एक मजबूत घरेलू इंडस्ट्री के साथ भारत की तरक्की को पावर देने के बारे में है।

    आगे अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जो लोग BMWs खरीदना चाहते हैं, उन्हें @makeinIndia EV एक्सपीरियंस पर स्विच करना चाहिए। यह आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगा

    पहले की थी लोकपाल के अधिकारियों को EV गाड़िया देने की मांग

    गौरतलब है कि इससे पहले अमिताभ कांत ने कहा था कि लोकपाल को अपना टेंडर कैंसिल करके इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिंद्रा की XEV 9E, BE 6 या टाटा हैरियर EV को अपनाना चाहिए।

    बता दें कि भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल के हाल में ही 7 BMW लग्जरी सेडान खरीदने के फैसले पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या जनता का पैसा इस तरह खर्च किया जाना चाहिए।

    कांग्रेस ने साधा निशाना

    कांग्रेस ने लोकपाल के बीएमडब्ल्यू प्लान की जमकर आलोचना की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम और अभिषेक सिंघवी ने सरकार पर निशाना साधा।

    पी चिदंबरम ने अपने पोस्ट में पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को मामूली सेडान दी जाती है, ऐसे में लोकपाल के चेयरमैन और उसके अन्य 6 सदस्यों को BMW कारों की आवश्यकता क्या है?

    यह भी पढ़ें: लोकपाल के 7 BMW कार के टेंडर पर सियासी पारा हाई, कांग्रेस बोली- SC के जजों को दी जाती है सेडान तो...