भारत ही नहीं लंदन में भी पान से दीवारे लाल, UK की पत्रकार के वीडियो से सोशल मीडिया पर मची खलबली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन की एक जर्नलिस्ट ब्रूक डेविस ने हाल ही में शहर में पान के धब्बों को डॉक्यूमेंट किया। वेम्बली में टहलते समय उन्होंने सिर्फ 30 मिनट में लगभग 50 धब्बे गिने। एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'चलो लंदन के भूरे धब्बों के बारे में बात करते हैं।' पान थूकने से लंदन की दीवारे लाल ये धब्बे पान थूकने से होते हैं, जो पान के पत्ते, सुपारी और कभी-कभी तंबाकू का मिश्रण होता है। उन्होंने वीडियो में बताया कि इन धब्बों से निवासियों और बिज़नेस मालिकों में चिंता बढ़ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने वीडियो में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "क्या आपने लंदन में ये भूरे धब्बे देखे हैं? मैं अपना दिन इन्हें गिनने में बिता रही हूँ, जो मेरी मर्ज़ी का सच में एक दिलचस्प इस्तेमाल है।" काउंसिल की कार्रवाई कुछ दक्षिण एशियाई समुदायों में पान थूकना एक आम बात है, लेकिन UK में यह एक पब्लिक न्यूसेंस बन गया है, क्योंकि ये दाग न सिर्फ देखने में खराब लगते हैं, बल्कि इन्हें साफ करना भी मुश्किल होता है, इसलिए ब्रेंट काउंसिल इस पर बैन लगाने पर विचार कर रही है।

काउंसिल ने इस समस्या के लिए "ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच" अपनाने का भी वादा किया है और जुर्माना लगाया है। सोशल मीडिया पर रिएक्शन सोशल मीडिया पर रिएक्शन वीडियो पर रिएक्शन देते हुए, कुछ यूज़र्स ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कई निवासी दागों से परेशान हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह समस्या सिर्फ एक समुदाय की नहीं है।