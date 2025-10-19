'अगले महीने होंगे सनसनीखेज खुलासे...', ब्रिटेन की अदालत में भगोड़े नीरव मोदी ने किया दावा
भगोड़े नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालत में दावा किया कि अगले महीने कुछ सनसनीखेज खुलासे होंगे। प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे नीरव पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। भारत सरकार उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है, जबकि अदालत ने अभी तक नीरव के दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
डिजिटल डेस्क, लंदन। पिछले छह साल से ब्रिटेन की जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने अदालत में दावा किया है कि उसके प्रत्यर्पण के मामले में अगले महीने बड़े और सनसनीखेज खुलासे होने वाले हैं। नीरव मोदी पर भारत में पीएनबी बैंक घोटाले और मनी लान्डि्रंग के गंभीर आरोप हैं।
नीरव मोदी लंदनकी हाईकोर्ट में एक केस के लिए पेश हुआ। यह मामला बैंक आफ इंडिया की करीब 66 करोड़ रुपये की बकाया राशि से जुड़ा है।
नीरव मोदी ने क्या कहा?
नीरव ने जेल की कठिन परिस्थितियों और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर केस की सुनवाई रोकने की मांग की, लेकिन जज ने इसे खारिज कर दिया और जनवरी 2026 में ट्रायल तय कर दिया। नीरव मोदी ने अदालत में कहा, “बैंक आफ इंडिया मेरे प्रत्यर्पण का जिक्र कर रहा है, लेकिन अभी मैं यहीं हूं। जल्द कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो पहले कभी नहीं हुए।''
नीरव मोदी ने दावा किया कि उसे उम्मीद है कि अगले महीने होने वाली सुनवाई में या तो उसका केस खारिज हो जाएगा या उसे जमानत मिल जाएगी। उसने अदालत में नए सबूत पेश करने की अनुमति मांगी थी और कोर्ट ने उसे इजाजत दे दी है।
