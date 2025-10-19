'अगले महीने होंगे सनसनीखेज खुलासे...', ब्रिटेन की अदालत में भगोड़े नीरव मोदी ने किया दावा

डिजिटल डेस्क, लंदन। पिछले छह साल से ब्रिटेन की जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने अदालत में दावा किया है कि उसके प्रत्यर्पण के मामले में अगले महीने बड़े और सनसनीखेज खुलासे होने वाले हैं। नीरव मोदी पर भारत में पीएनबी बैंक घोटाले और मनी लान्डि्रंग के गंभीर आरोप हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नीरव मोदी लंदनकी हाईकोर्ट में एक केस के लिए पेश हुआ। यह मामला बैंक आफ इंडिया की करीब 66 करोड़ रुपये की बकाया राशि से जुड़ा है। नीरव मोदी ने क्या कहा? नीरव ने जेल की कठिन परिस्थितियों और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर केस की सुनवाई रोकने की मांग की, लेकिन जज ने इसे खारिज कर दिया और जनवरी 2026 में ट्रायल तय कर दिया। नीरव मोदी ने अदालत में कहा, “बैंक आफ इंडिया मेरे प्रत्यर्पण का जिक्र कर रहा है, लेकिन अभी मैं यहीं हूं। जल्द कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो पहले कभी नहीं हुए।''