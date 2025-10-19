'25 हजार लोग मारे जाते', ड्रग्स ले जा रही पनडुब्बी पर हमले को लेकर बोले ट्रंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका दो संदिग्ध ड्रग तस्करों को उनके देश इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेज रहा है। इससे पहले कैरिबियन में ड्रग-स्मगलिंग सबमरीन पर मिलिट्री ने हमला किया था, जिसमें दो और लोग मारे गए थे।

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, "एक बहुत बड़ी ड्रग ले जाने वाली सबमरीन को नष्ट करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी, जो एक जाने-माने नार्कोट्रैफिकिंग ट्रांजिट रूट पर अमेरिका की ओर जा रही थी।" उन्होंने यह भी कहा कि जहाज में फेंटानिल और दूसरे ड्रग्स भरे हुए थे। ट्रंप ने आगे कहा, "दो आतंकवादी मारे गए। बचे हुए दो आतंकवादियों को हिरासत और मुकदमे के लिए उनके देश, इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेजा जा रहा है।"

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने की इस बात की पुष्टि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पुष्टि की है कि कोलंबियाई संदिग्ध को वापस भेज दिया गया है। पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "हमें खुशी है कि वह जिंदा है और उस पर कानून के मुताबिक केस चलेगा।"

ट्रंप ने शुक्रवार को जिस स्ट्राइक की घोषणा की थी, वह US मिलिट्री के उस पहले कभी नहीं हुए कैंपेन की नई कड़ी थी। उनका कहना है कि इसका मकसद लैटिन अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग्स के फ्लो को रोकना है।