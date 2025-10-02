Language
    ब्रिटेन के मैनचेस्टर में चाकू से हमले में 2 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    ब्रिटेन के मैनचेस्टर में योम किप्पूर के दौरान एक प्रार्थना स्थल के बाहर हमला हुआ। हमलावरों ने कार से लोगों को कुचला और फिर चाकू से वार किया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया और बम निरोधक दस्ता जाँच कर रहा है कि क्या उसके पास विस्फोटक थे।

    ब्रिटेन के मैनचेस्टर में चाकू से हमले में 2 लोगों की मौत (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पवित्र यहूदी दिन योम किप्पूर पर ब्रिटेन के मैनस्टर में एक प्रार्थना स्थल के बाहर हुए हमले में दो लोगों की मौत हो गई वहीं तीन लोगल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावरों ने पहले तो कार के लोगों को कुचला और फिर चाकूओं से हमला किया।

    ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को गोली मार दी गई और माना जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद एक बम निरोधक इकाई इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर के पास कोई विस्फोटक था या नहीं।

    पुलिस ने प्लेटो जारी किया

    पुलिस ने कहा कि उसने "प्लेटो" घोषित कर दिया है, जो एक राष्ट्रीय कोड शब्द है जिसका इस्तेमाल पुलिस और आपातकालीन स्थिति जैसे आतंकवादी हमले का जवाब देते समय करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे आतंकवादी घटना घोषित कर दिया गया है।

    किंग चार्ल्स तृतीय जताया दुख

    किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा कि वो इस हमले से गहरा सदमा और दुख महसूस कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यहूदी समुदाय द्वारा योम किप्पुर मनाए जाने के अवसर पर पूरे ब्रिटेन में प्रार्थना स्थलों में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

    स्टारमर ने एक्स पर कहा, "यह घटना यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर हुई है, यह तथ्य इसे और भी भयावह बनाता है।"

    मैनचेस्टर में साल 2017 में एरियाना ग्रांडे के एक संगीत कार्यक्रम में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए थे।

