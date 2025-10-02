ब्रिटेन के मैनचेस्टर में चाकू से हमले में 2 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

ब्रिटेन के मैनचेस्टर में योम किप्पूर के दौरान एक प्रार्थना स्थल के बाहर हमला हुआ। हमलावरों ने कार से लोगों को कुचला और फिर चाकू से वार किया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया और बम निरोधक दस्ता जाँच कर रहा है कि क्या उसके पास विस्फोटक थे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पवित्र यहूदी दिन योम किप्पूर पर ब्रिटेन के मैनस्टर में एक प्रार्थना स्थल के बाहर हुए हमले में दो लोगों की मौत हो गई वहीं तीन लोगल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावरों ने पहले तो कार के लोगों को कुचला और फिर चाकूओं से हमला किया।

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को गोली मार दी गई और माना जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद एक बम निरोधक इकाई इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर के पास कोई विस्फोटक था या नहीं।

⚠️ The Moment Armed 🇬🇧 Police Shot The Synagogue Attacker - Distressing Footage The incident, which has reportedly injured four people, is being treated as a terror attack by officials, according to the Telegraph. According to the mayor, the attack took place on people attending… https://t.co/FtuOeypXir pic.twitter.com/YZDfy3rAuz — RT_India (@RT_India_news) October 2, 2025 पुलिस ने प्लेटो जारी किया पुलिस ने कहा कि उसने "प्लेटो" घोषित कर दिया है, जो एक राष्ट्रीय कोड शब्द है जिसका इस्तेमाल पुलिस और आपातकालीन स्थिति जैसे आतंकवादी हमले का जवाब देते समय करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे आतंकवादी घटना घोषित कर दिया गया है।